Picchia la moglie e la manda in ospedale: 50enne arrestato per maltrattamenti e lesioni Momenti di paura per una donna che ha denunciato il marito per maltrattamenti e lesioni. L’ha picchiata fino a farla finire in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ha picchiato la moglie fino a mandarla in ospedale. L'episodio di violenza, l'ennesimo del quale vittima è una donna, è avvenuto nel Reatino. A finire in manette è un uomo di cinquant'anni, che i carabinieri hanno arrestato e portato nelle celle di sicurezza della caserma e che dovrà rispondere di matrattamenti e lesioni. Una spirale di violenza che andava avanti da tempo, ma solo nella notte scorsa tra martedì 15 e mecroledì 16 agosto la donna ha trovato la forza di denunciare. Così ha contattato i carabinieri attraverso il Numero Unico delle Emergenze 112, mentre l'aggressione era in atto. Ai militari ha raccontato le violenze che subiva, umiliazioni e percosse, che hanno reso necessarie le medicazioni. In questo ultimo episodio l'uomo l'aveva aggredita, picchiandola.

Marito violento arrestato per maltrattamenti e lesioni, la moglie medicata

Ad intervenire rispondendo alla richiesta d'aiuto sono stati i militari della Stazione di Passo Corese, che hanno arrestato il marito violento. Giunti all'interno dell'abitazione all'indirizzo indicato hanno trovato l'uomo in escandescenze, che continuava a minacciare la moglie. Ora si trova nelle camere di sicurezza della caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria e dovrà rispondere delle accuse a proprio carico. La donna è stata presa in carico e soccorsa dal personale sanitario giunto sul posto in ambulanza, che l'ha trasportata in ospedale a Monterotondo, dove ha fatto accesso al triage con codice rosso dedicato alle vittime di violenza. Fortunatamente da quanto si apprende non ha riportato lesioni o traumi gravi.