Picchia la madre e prova a strangolarla, arrestato 46enne: è accusato di maltrattamenti L'uomo aveva picchiato la madre anche in passato. La donna ha deciso di denunciarlo dopo che l'altra sera le ha messo anche le mani al collo.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di quarantasei anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Gianicolense con l'accusa di aver picchiato la madre. Non era la prima volta che l'uomo lo faceva, né la prima che la minacciava. Da tempo la signora, che viveva insieme a lui, era terrorizzata dai suoi comportamenti e i suoi scatti d'ira. Quel giorno ha deciso di chiamare il 112 e denunciarlo.

Quello avvenuto a Valle Aurelia è l'ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia che vedono coinvolti figli che picchiano e minacciano i genitori, soprattutto anziani. Si tratta di un fenomeno che spesso nasce da problemi di tossicodipenza, alcolismo o contesti sociali complessi. Figli che chiedono continuamente soldi per acquistare stupefacenti e genitori che si indebitano pur di non essere oggetto dei loro maltrattamenti. Ma che, a volte, si oppongono, venendo così presi a calci e pugni.

L'uomo arrestato dai carabinieri ha picchiato la madre e le ha stretto anche le mani intorno al collo. La donna, che per qualche momento ha avuto difficoltà a respirare, si è spaventata moltissimo e ha dato l'allarme, decidendo di denunciare il figlio. I carabinieri lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Al termine dell'udienza del processo per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per lui la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con applicazione del braccialetto elettronico. Nel caso in cui decidesse di avvicinarsi alla madre, la sua situazione – così come la misura cautelare – potrebbe aggravarsi ulteriormente.