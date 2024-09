video suggerito

Picchia e minaccia un anziano: “Hai rotto la tv, mi devi 150 euro al mese”. Arrestato 42enne Tentata estorsione e lesioni aggravate nei confronti di un uomo di 69 anni di Montespaccato: arrestato un 42enne a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

L'allarme è scattato dopo che un uomo, un quarantaduenne, ha picchiato un anziano di 69 anni. "Mi ha aggredito", ha detto il sessantanovenne al telefono dalla sua abitazione nella zona di Battistini, nel quadrante nord ovest della capitale, durante la segnalazione al numero unico di emergenza 112. Gli agenti della polizia di Stato sono subito intervenuti e hanno ricostruito l'accaduto.

Picchiato e minacciato da un conoscente: cosa è successo

Una volta arrivati nell'abitazione, il sessantanovenne ha raccontato agli agenti l'accaduto. Un uomo di 42 anni, suo conoscente, da alcuni mesi lo minacciava per estorcergli del denaro. "Mi devi 100, 150 euro al mese", lo avrebbe minacciato, ritenendolo responsabile di aver contribuito a rompere, durante una lite con altre persone, il suo televisore. Anche in quella stessa mattina il quarantaduenne sarebbe andato a casa dell'uomo, chiedendogli i soldi che non gli aveva consegnato nell'ultimo mese.

L'aggressione al sessantanovenne

Una volta entrato nell'appartamento, secondo quanto raccontato dal sessantanovenne ai poliziotti, l'uomo l'avrebbe minacciato con un oggetto appuntito. Poi si sarebbe scagliato contro di lui, picchiandolo con il casco che aveva in mano. L'anziano avrebbe reagito, scatenando l'altro che, spaventato, prima di scappare, lo ha colpito al polso con l'oggetto appuntito.

Al termine di una rapida indagine, i poliziotti hanno individuato il quarantaduenne e rintracciato mentre si trovava nell'appartamento in cui vive, a Montespaccato, a poca distanza dalla casa del sessantanovenne.

L'arresto del quarantaduenne

Una volta entrati nella casa del quarantaduenne, gli agenti hanno perquisito l'intera abitazione e hanno ritrovato una maglia simile a quella descritta dalla vittima dell'aggressione e un casco, probabilmente quello utilizzato per picchiarla. Già noto alle forze dell'ordine, è stato trasferito nel distretto Aurelio dove è stato arrestato in quanto indiziato dei reati di tentata estorsione e lesioni aggravate.