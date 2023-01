Picchia e cerca di strangolare la compagna la sera di Capodanno: arrestato un infermiere Un uomo di cinquant’anni, un infermiere in servizio all’ospedale di Latina, è stato arrestato dopo che la notte di Capodanno ha aggredito brutalmente la moglie.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di cinquant'anni, un infermiere che lavora all'ospedale di Latina, è stato arrestato dai carabinieri dopo che la notte di Capodanno ha tentato di soffocare la moglie e l'ha minacciata con un coltello. Un episodio tragico, non il primo nella vita dell'operatore sanitario che ha diversi precedenti di questo tipo alle spalle, e non il primo nemmeno nei confronti della compagna, che da tempo era maltrattata e viveva nel terrore.

I fatti che hanno portato all'arresto dell'uomo sono avvenuti la sera di Capodanno. Finito di cenare, il 50enne ha messo le mani al collo della donna, cercando di soffocarla. L'ha presa a pugni e calci: un'aggressione violenta, cui lei ha cercato di porre fine chiamando il 112. Dopo aver preso la linea e chiesto aiuto, l'uomo le ha strappato il telefono dalle mani, attaccando all'operatore. La chiamata è stata inoltrata alla centrale operativa dei carabinieri, che si è messa sulle tracce della donna per trovarla prima che fosse troppo tardi. Lei, intanto, era riuscita a divincolarsi dalla presa dell'uomo e fuggire in macchina fino alla stazione di Latina. Il compagno però, l'ha raggiunta anche lì.

Sul posto sono arrivati immediatamente anche i carabinieri di Latina, che sono riusciti a localizzare la signora. Non appena ha visto i militari, il 50enne è fuggito, ma sapendo che sarebbe stata questione di poco tempo si è consegnato in caserma. Adesso è in stato di fermo, a disposizione dell'autorità giudiziaria per la convalida dell'arresto.

La donna, che fortunatamente non ha riportato gravi ferite, ha raccontato ai carabinieri di essere terrorizzata dal compagno, che la picchiava da tantissimo tempo. Non riusciva però a liberarsi di lui a causa delle violenze psicologiche cui lui l'aveva costretta per anni: fino a ora, quando ha deciso di denunciarlo.