Perseguita l’ex e minaccia il nuovo compagno con un machete davanti al figlio minorenne: ai domiciliari Sono scattati i domiciliari per il 39enne di San Polo dei Cavalieri che ha minacciato il compagno della ex e ha continuato a perseguitarla anche davanti al figlio minorenne nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico.

A cura di Beatrice Tominic

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Insulti, minacce e offese: da tempo maltrattava l'ex moglie anche in presenza del figlio piccolo tanto che la donna è stata costretta a denunciarlo. L'uomo, un trentanovenne residente a San Polo dei Cavalieri, per questa ragione era già stato raggiunto da un divieto di avvicinamento (doveva tenersi ad almeno 300 metri di distanza dalla vittima). Ma lui non soltanto non ha rispettato la misura imposta, ma ha anche minacciato armato di machete il nuovo compagno della ex moglie.

Le persecuzioni

Gli era stato imposto di tenersi a distanza dalla casa familiare, dalle persone e dai luoghi da lei frequentati, primo fra tutti il posto di lavoro e gli era stato applicato il braccialetto elettronico. Il provvedimento era scattato a seguito di una denuncia da parte della ex che subiva maltrattamenti e vessazioni da tempo e, come riporta la Repubblica, anche davanti al figlio minorenne. La misura era scattata lo scorso giugno ma da quel momento era cambiato ben poco.

Le minacce armato di machete

Non accettava la nuova relazione della ex moglie e, per questo, come dichiarato dal Gip di Tivoli aveva messo in atto condotte violente, moleste, minacciose e vessatorie anche nei confronti del nuovo compagno della donna e anche davanti al figlio minorenne. Nonostante il provvedimento, aveva continuato a molestare e perseguitare la ex compagna, presentandosi anche nel centro sportivo frequentato dal figlio.

Leggi anche Aggredisce moglie e figlio minorenne fino a mandarli in ospedale: ai domiciliari 50enne di Frosinone

Sul caso sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Tivoli, allertati dall'allarme del braccialetto elettronico. "In considerazione dell’evidente incapacità di adeguamento alle prescrizioni cautelari", per il trentanovenne è stata disposta una nuova misura cautelare: ora si trova ai domiciliari.