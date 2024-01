Pericolo sul Grande Raccordo Anulare: un uomo sfreccia in monopattino tra le auto È diventato virale il video di un uomo che va in monopattino sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Gli utenti: “Oltre alla sua vita mette in pericolo quella degli altri”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'uomo in monopattino sul Gra

Un uomo sfrecciava in monopattino sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Ad immortalare la scena è stata una ragazza, che sedeva al posto del passeggero in auto. Se l'è visto comparire davanti mentre transitava sulla strada lungo la quale i veicoli procedono ad alta velocità. La macchina gli è passata accanto e l'uomo in monopattino, come niente fosse, ha proseguito il suo cammino. Le immagini immortalate con lo smartphone sono state inviate e pubblicate sulla pagina Instagram Welcome to Favelas. Nel video si sente la ragazza esprimersi con stupore, vedendo l'uomo all'altezza dell'immissione nell'arteria stradale, che mette in pericolo la sua vita, muovendosi su una strada lungo la quale è vietato accedere in monopattino per il rischio di essere travolti.

L'uomo viene ripreso mentre procede quasi attaccato al guardrail, non ha neanche il giubbotto catarifrangente, l'unica cosa che lo rende maggiormente visibile dato che è già buio è un sacchetto di colore arancione appeso al manubrio. Il video è diventato virale, ha ricevuto tantissimi commenti e condivisioni da parte degli utenti. Marco scrive: "Roma è una giungla senza speranza", riferendosi al fatto che non vengono rispettate le regole del codice della strada; un altro utente commenta: "Ne ricordo uno, di notte, sulla tangenziale ad altezza Tiburtina che procedeva ad oltre 100 chilometri orari"; "Chiamate le guardie che sta gente potrebbe causare una strage" e "Un comportamento del genere potrebbe mettere a repentaglio la vita delle altre persone, non solo la sua. Per prima cosa rischia lui stesso di morire investito, secondo potrebbe provocare incidenti stradali".