Perdita d'acqua per una tubatura rotta a Ponte Galeria: strada chiusa e bus deviati Strada temporaneamente chiusa al traffico e poi riaperta e bus deviati per una perdita d'acqua dovuta ad uhna rottura della condotta idrica a via Pante Galeria.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una perdita d'acqua, provocata dalla rottura di una tubatura, ha reso necessaria la chiusura temporanea di via Ponte Galeria a Roma, riaperta nella tarda mattinata di oggi. Il guasto della condotta idrica che si è risolto alle 21.40 di ieri, si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 28 maggio. La circolazione dei veicoli su strada è stata interrotta a causa della fuoriuscita di acqua sulla carreggiata. Sul posto hanno lavorato i tecnici di Acea Ato 2 per intervenire sulla rottura e far in modo che la situazione tornasse alla normalità nel minor tempo possibile. I lavori hanno interessato il tratto di strada compreso tra il civico 31 e il civico 77 in entrambi i sensi di marcia. Il transito è stato concesso ai soli residenti, per permettere di avvicinarsi il più possibile alle loro abitazioni.

Chiusa via Ponte Galeria per perdita d'acqua

Presenti in via Ponte Galeria gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con il Gruppo XI Marconi, che si sono occupati di gestire la viabilità nel quadrante interessato alla rottura della condotta idrica. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code.

Bus deviati in via Ponte Galeria

La rottura della condotta idrica, oltre alla temporanea e risolta chiusura di un tratto di via Ponte Galeria, ha richiesto anche la deviazione degli autobus. A modificare il percorso sono state le linee 023 e 808, che hanno deviato su via di Ponte Pisano, via Fosso della Magliana a via della Magliana. La strada è stata poi riaperta al traffico dalle 13.38 di oggi, come si legge sul sito di Luceverde.