Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail: Benedetto muore a 34 anni Lo hanno estratto dalle lamiere dell’auto, ma non c’è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Benedetto Michele Di Ponio è morto a 34 anni in un incidente stradale nel Frusinate.

A cura di Alessia Rabbai

Benedetto Michele Di Ponio (Foto dell’inicidente di Ciociaria Oggi)

Tragedia nella notte nel Comune di Sant'Elia Fiumerapido in provincia di Frosinone. Un uomo di trentaquattro anni di nome Benedetto Michele Di Ponio è morto in un incidente stradale mentre percorreva via Sferracavalli. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine ha perso il controllo della sua auto rosso fuoco, per cause non note e ancora in corso d'accertamento ed è finito fuori strada, impattando contro il guardrail. Il sinistro è avvenuto nel territorio tra Cassino e Sant'Elia tra sabato 10 e domenica 11 giugno.

Arrivata la segnalazione al Numero delle Emergenze 112, sul posto sono giunti i paramedici in ambulanza. Data la dinamica del sinistro è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Frosinone. I pompieri sono giunti sul posto e hanno dato il via alle operazioni per recuperare il conducente della vettura. Lo hanno estratto dal groviglio di lamiere e affidato al personale sanitario, che ha cercato di rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo.

Strade di sangue tra Roma e Lazio

Presenti per i rilievi scienetifici i carabinieri della locale stazione, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi è che Benedetto al momento dell'incidente stesse tornando a casa. Non è chiaro cosa lo abbia fatto sbandare, se l'attravresamento improvviso di animali, un colpo di sonno o un malore che lo ha colto mentre era alla guida. La salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia. Ieri pomeriggio sulla via Appia Nuova nel Comune di Marino alle porte di Roma a perdere la vita è stato invece un medico romano 50enne,vittima di uno scontro tra la sua moto e un'auto condotta da un trentenne.