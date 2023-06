Incidente sulla via Appia a Marino, morto un medico romano Tragedia in via Appia Nuova a Marino, alle porte di Roma, dove un medico romano di 55 anni è morto in un incidente stradale tra la sua moto e un’auto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un motociclista è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto su via Appia Nuova nel Comune di Marino. Il sinistro risale al pomeriggio di ieri, sabato 10 giugno, e si è verificato nel territorio dei Castelli Romani. Vittima da quanto si apprende è un medico romano sulla cinquantina, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita, a causa delle gravi ferite e traumi, che hanno provocato il decesso. Secondo una prima ricostruzione il dottore era in sella alla sua moto e stava percorrendo la strada, quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'auto, una Honda Civic, all'altezza del civico 161. Alla guida della macchina c'era un trentenne, che subito dopo l'impatto si è fermato a prestargli soccorso.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente di un'ambulanza per un motociclista in condizioni serie, sul luogo del sinistro è giunto il personale sanitario. Purtroppo inutile la corsa a sirene spiegate. I paramedici quando sono arrivati non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita, il decesso è infatti sopraggiunto praticamente sul colpo. Hanno tentato di rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio. Il conducente della vettura è stato sottoposto, come da prassi, ai test per alcol e droga nel sangue e i due veicoli sono stati sequestrati, in attesa di ulteriori accertamenti.

Presenti sul posto i carabinieri della locale stazione, che hanno svolto i rilievi scintifici e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Sul posto c'era anche il personale di Anas. Via Appia Nuova nel tratto interessato nel sinistro è stata chiusa temporaneamente, per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi dei militari. Terminate le verifiche è stata riaperta. La salma del medico romani è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione del medico legale, per lo svolgimento dell'autopsia.