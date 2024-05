video suggerito

Perde il controllo dell’auto e investe 2 persone: morto sul marciapiede il 65enne Francesco Messineo Stavano camminando sul marciapiede, quando sono stati investiti. Ad avere la peggio il 65enne Francesco Messineo, che si trovava nella parte più esterna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si trovava sul marciapiede, quando un'automobile lo ha travolto insieme ad altre tre persone. Insieme stavano rientrando dalla festa della parrocchia. È successo nella serata di venerdì scorso, al Tuscolano, in via Suor Maria Mazzarello. La diciannovenne che si trovava al volante dell'automobile, una Volkswagen Up, ha perso il controllo del mezzo, poi ha terminato la sua corsa contro una Range Rover parcheggiata, dopo aver preso in pieno due delle persone del gruppo: un sessantunenne trasferito in ospedale e un sessantacinquenne. Ad aver la peggio quest'ultimo, che ha perso la vita nell'impatto. Si chiamava Francesco Messineo. E al momento dell'impatto stava camminando sul marciapiede, nella parte più esterna. Non ha avuto scampo, è morto poco dopo.

Il racconto dei testimoni

"Ho sentito uno spostamento d'aria, la macchina che correva e poi due uomini a terra dopo un volo. Uno era coperto di sangue ovunque – ha raccontato una testimone all'edizione locale de il Messaggero – Ho sentito delle urla, sono arrivate la moglie e la figlia dell'uomo investito, poi gli agenti e le ambulanze". All'arrivo delle due, l'uomo era già morto. Roberta si trovava ai tavolini di un locale della zona alle 23 di venerdì sera. Ed è riuscita ad assistere alla scena. "È stato spaventoso", ha aggiunto.

"Ha sbandato a sinistra, poi a destra. Ha rischiato di prendere la pedana del locale, invece ha preso le auto parcheggiate", hanno spiegato altri testimoni.

Le indagini in corso

Sul posto, come anticipato, sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia della polizia Locale che hanno sequestrato l'automobile e il cellulare della diciannovenne per cercare di accertare se al momento dello schianto la ragazza si trovasse al telefono distratta. L'altra ipotesi è l'eccesso di velocità. Richiesta anche una perizia sul mezzo per assicurarsi le condizioni del sistema frenante. Nelle prossime ore, infine, arriveranno anche i risultati dei test di alcol e droga sulla ragazza.