Perde il controllo del suv e si schianta: morto un ragazzo di 33 anni su via Laurentina L’incidente è avvenuto questa notte lungo via Laurentina all’altezza di Tor Pagnotta. Il ragazzo aveva 33 anni e si trovava alla guida del suo suv quando si è schiantato.

A cura di Beatrice Tominic

Stava procedendo lungo via Laurentina questa notte quando ha perso il controllo del veicolo su cui stava viaggiando. È successo nella notte fra giovedì 2 e venerdì 3 novembre, poco dopo le ore 4 della mattina. Al volante del mezzo, un suv, si trovava un ragazzo di 33 anni. È proprio lui che, mentre guidava, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo mentre si trovava all'altezza di Tor Pagnotta. A seguito della segnalazione, sono immediatamente arrivati sul posto i soccorsi: per il conducente del suv non c'è stato niente da fare.

L'arrivo dei soccorsi

In breve tempo gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e gli operatori del personale sanitario hanno raggiunto il luogo dell'incidente. I caschi bianchi del XII Gruppo Monteverde hanno subito iniziato a mettere in sicurezza il tratto di strada coinvolto e ad effettuare i primi rilievi. Secondo le prime informazioni raccolte, si tratterebbe di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altre automobili o di altre moto.

Morto il conducente del suv

Gli operatori del personale sanitario del 118, invece, si sono immediatamente avvicinati al conducente del suv, rimasto gravemente ferito. Dopo aver provato a curarlo, lo hanno subito trasferito in ospedale per assisterlo, ma le ferite sono state così gravi che non c'è stato niente da fare per lui. Una volta arrivato all'ospedale Sant'Eugenio, ha perso la vita: i medici e gli infermieri non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Chi è il ragazzo morto nell'incidente in via Laurentina

Non sono state ancora rese note le informazioni sull'identità della persona morta nell'incidente in via Laurentina questa notte. Per il momento sappiamo che si tratta di un ragazzo e che aveva 33 anni.