Perché Ciro Immobile potrebbe essersi confuso sul semaforo verde all’incrocio dell’incidente Ai microfoni di Fanpage.it Alessandro Neri, membro della segreteria del sindacato S.U.L. del Lazio, spiega: “Su questo incrocio c’è una ripetizione di due semafori, che praticamente regolano due strade diverse e questo potrebbe aver tratto in inganno Ciro Immobile.

A cura di Enrico Tata

Continuano le indagini sull'incidente che ha visto coinvolto Ciro Immobile sul Lungotevere. Roma Servizi per la Mobilità ha fatto sapere in una nota che i semafori all'incrocio dove si sono scontrati la Land Rover dell'attaccante della Lazio e un tram Atac sono perfettamente funzionanti. Gli impianti sono stati controllati e le verifiche hanno dato esito negativo: tutto funzionante.

All'origine dell'incidente, tuttavia, potrebbe esserci una svista, un errore del calciatore. Si tratta soltanto di ipotesi, allo stato attuale, ma ai microfoni di Fanpage.it Alessandro Neri, membro della segreteria del sindacato S.U.L. del Lazio, spiega: "Su questo incrocio c'è una ripetizione di due semafori, che praticamente regolano due strade diverse e questo potrebbe aver tratto in inganno Ciro Immobile. Adesso il semaforo all'incrocio del ponte è rosso, ma quello laggiù è ancora verde, perciò il calciatore potrebbe essere stato ingannato da questo".

Come detto, si tratta soltanto di un'ipotesi, per ora. "Saranno altri che dovranno, ma io ribadisco che la sicurezza su questo incrocio deve essere rivista, sia da parte di Atac, dotando i mezzi di telecamere, sia da parte del comune di Roma, che potrebbe andare a riguardare l'alternanza dei semafori. In futuro, per evitare un episodio simile, sarebbe opportuno installare le telecamere a bordo dei mezzi. In questo modo la telecamera andrebbe a chiarire con esattezza la dinamica dei fatti", ha dichiarato Neri.

Il sindacalista mette l'accento su due dettagli che potrebbero spiegare l'incidente. Come si vede sia nel video che nella foto in alto, sul lungotevere ci sono due semafori all'altezza dell'incrocio con Ponte Matteotti: uno prima dell'incrocio e uno subito dopo. Quando il primo diventa rosso, l'altro resta verde per diversi secondi. Questo potrebbe aver confuso Immobile.

Il secondo punto messo in evidenza da Neri è legato al semaforo del ponte: quando scatta il rosso per il tram che deve attraversare l'incrocio, diventa verde il semaforo per gli automobilisti che si trovano sul ponte e che sono diretti a Prati. Se il tram fosse passato con il rosso, quindi, si sarebbe probabilmente scontrato frontalmente con una di queste automobili.

Intanto per fortuna migliorano le condizioni di una delle due figlie di Immobile, tuttora ricoverata in osservazione al Policlinico Gemelli. Nessun problema, invece, per la sorellina, che è stata dimessa dall'ospedale il giorno stesso dell'incidente.