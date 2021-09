Per la terza volta Michetti diserta il confronto con gli altri candidati sindaco di Roma Per la terza volta il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, ha disertato un confronto pubblico con gli altri aspiranti sindaco di Roma. “Ormai è una barzelletta:Michetti scappa ancora da un confronto. Oggi un’altra volta la sua sedia è vuota”, ha commentato l’ennesima assenza la sindaca Raggi.

A cura di Enrico Tata

Per la terza volta il candidato del centrodestra, Enrico Michetti, ha disertato un confronto pubblico con gli altri aspiranti sindaco di Roma. Oggi era l'occasione di un evento promosso dalle Acli, che hanno proposto ai candidati di firmare il rapporto ‘Cantiere Roma', un documento che contiene alcune proposte scritte negli ultimi mesi dopo aver ascoltato i cittadini e le cittadine della Capitale. "Possiamo fare un comitato ‘trovateci Michetti´", ha commentato Calenda, mentre Raggi ha scritto su Twitter: "Ormai è una barzelletta:Michetti scappa ancora da un confronto. Oggi un'altra volta la sua sedia è vuota. Chiamiamo ‘Chi l'ha visto?´. Davvero triste che il candidato della Lega Nord fugga da ogni dibattito".

"Dov'è Michetti? E' molto facile trovarlo. E' nelle piazze, nelle strade, nei quartieri ad ascoltare i cittadini, a stringere loro le mani. In quelle piazze e in quei quartieri nei quali chi ha fallito e chi non ha argomenti fa bene a tenersene lontano, visto anche quello che è successo a Gualtieri l'altro giorno con i lavoratori di Alitalia e i fischi assordanti ricevuti. Sulla Raggi stendiamo un velo pietoso. Poi, comunque, al termine delle elezioni, potranno trovarlo direttamente in Campidoglio", ha difeso Michetti il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini.

Michetti ha già disertato altri due confronti con gli altri candidati

Il candidato del centrodestra, che secondo i sondaggi è praticamente certo di arrivare al ballottaggio, ha già disertato altri due confronti pubblici con gli altri principali candidati: nel corso di un dibattito alla Casa dell'Architettura a inizio estate ha abbandonato la sua postazione durante una lite verbale tra gli altri candidati sul tema dei rifiuti. Una settimana fa Michetti ha invece abbandonato l'evento organizzato da Fit-Cisl Lazio dal titolo ‘Rifiuti e Mobilità' senza dare spiegazioni e senza prendere parola. La scorsa settimana, inoltre, Virginia Raggi e Carlo Calenda hanno proposto di organizzare un dibattito tra i candidati in diretta televisiva. Gualtieri avrebbe accettato la proposta, ma Michetti ancora non si è espresso in merito. D'altra parte il candidato del centrodestra, in netto vantaggio rispetto agli altri secondo le ultime rilevazioni, avrebbe soltanto da perdere in un dibattito tv con i suoi avversari.