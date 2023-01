Per i viaggiatori di Tripadvisor Roma è la città in cui si mangia meglio al mondo Per i viaggiatori di Tripadvisor Roma è la città in cui si mangia meglio e non ha rivali nel mondo. È invece al quarto posto come destinazione turistica.

A cura di Alessia Rabbai

Dalla pagina Facebook "PaStation"

Roma è medaglia d'oro per la cucina, prima al mondo per le sue prelibatezze. Ad esserne convinti sono i viaggiatori di Tripadvisor, sito web americano di recensioni di ristoranti, alloggi e viaggi, che hanno premiato la Città Eterna con le recensioni. Si tratta appunto di un portale che gli utenti consultano per cercare spesso opinioni prima di visitare un posto, mangiare in un ristorante o dormire in hotel, facendo affidamento a esperienze e giudizi di chi ci è stato prima di loro. Oltre a questo riconoscimento, che la colloca sul gradino più alto del podio, la Capitale è al quarto posto come meta più visitata al mondo. Meriti che le sono stati attribuiti nell'ambito della premiazione del Travellers' Choice Best of the Best del 2023. È prevista una classifica delle verie destinazioni che viene stilata in base a recensioni e punteggi ottenuti nell'arco dell'anno. Roma vince con i suoi piatti tipici della tradizione, solo per citarne alcuni dalla carbonara alla cacio e pepe, dai secondi di carne a quelli di pesce.

Roma prima al mondo per gli amanti della cucina

Per Tripadvisor e i suoi viaggiatori Roma è la meta privilegiata non ha euguali al mondo. Batte infatti altre mete molto amate e conosciute tra gli amanti del cibo, turisti internazionali il cui palato è a caccia di specialità enogastronomiche tipiche locali. La Capitale italiana vince su Creta in Grecia e Hanoi in Vietnam. Al quarto posto si colloca Firenze, al quinto Parigi. Roma si posiziona invece al quarto posto al mondo se considerata come destinazione turistica. Una classifica questa che vede tre città contendersi le preferenze dei viaggiatori di tripadvisor: da Dubai (Emirati Arabi), Bali (Indonesia) e Londra (Regno Unito).

Gualtieri: "Cucina romana unica al mondo"

Sui giudizi dei viaggiatori di Tripadvisor che hanno premiato la cucina romana è intervenuto il sindaco Roberto Gualtieri, che ha definito il risultato "un bel riconoscimento, che conferma la qualità dell'offerta turistica e della nostra cucina, unica al mondo".