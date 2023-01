Pedone investito da un’auto a Tor Tre Teste: è ricoverato in gravissime condizioni L’incidente è avvenuto intorno alle 7 all’altezza del civico 245 di via di Tor Tre Teste, periferia Sud Est di Roma.

A cura di Enrico Tata

Un uomo è stato investito da un'auto sabato mattina in zona Tor Tre Teste a Roma e adesso lotta tra la vita e la morte. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 all'altezza del civico 245 di via di Tor Tre Teste, periferia Sud Est della Capitale, stando a quanto riporta Roma Today.

Pedone investito da un'automobile: è ricoverato in gravi condizioni

Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine intervenute sul posto, l'uomo è stato investito da una Volkswagen. Il conducente si è fermato a prestare i primi soccorsi al pedone, con quest'ultimo che è sembrato fin da subito gravissimo. Soccorso dai sanitari del 118, è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso del policlinico Tor Vergata. È tuttora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Per il momento, l'identità del ferito non è stata ancora resa nota. Con lui non aveva alcun documento utile al riconoscimento. Della vicenda si stanno occupando gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. L'automobilista è stato ascoltato dagli agenti e in seguito è stato sottoposto ai test antidroga e al test alcolemico, i cui risultati ancora non sono stati pubblicati.

Grave incidente a Velletri, 7 feriti: coinvolta un'ambulanza

Sempre nella mattinata di sabato, a Velletri un'ambulanza che viaggiava a sirene spiegate ha preso in pieno un'automobile su cui viaggiava una famiglia, due adulti e due bambini. Sette persone sono rimaste ferite in modo grave. I bimbi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e accompagnati d'urgenza con l'eliambulanza al pronto soccorso del policlinico Gemelli di Roma.