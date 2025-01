video suggerito

Paura sul Terminillo, escono per un'escursione e si perdono: soccorritori salvano sei persone Erano usciti in sei per un'escursione in montagna sul Terminillo, ma non sono più riusciti a rientrare: soccorritori li salvano dopo ore di ricerche.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Hanno impiegato ore di ricerche per rintracciarli dopo che, in sei, erano usciti per un'escursione sul Terminillo, nel monte più alto del Lazio, in provincia di Rieti. A salvare i sei escursionisti romani rimasti bloccati in montagna ieri, nella giornata di sabato 4 gennaio 2024, i soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lazio.

Si perdono in montagna sul Terminillo: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nella giornata di ieri, sabato 4 gennaio 2025. Il gruppo di escursionisti, approfittando della neve e dell'ultimo fine settimana di ferie prima dei rientro a scuola e al lavoro, sono usciti in montagna. I sei si sono incamminati lungo un sentiero estivo nei pressi del Buco del Merlo. Ad un certo punto, però, a causa della tanta neve e del ghiaccio, sono rimasti bloccati.

L'allarme: escursionisti aggrappati agli alberi per non scivolare

Sul posto non appena scattato l'allarme sono arrivati i soccorritori del CNSAS Lazio, in una squadra mista con i finanzieri del SAGF che hanno individuato in breve tempo la posizione del gruppo di escursionisti. Una volta giunti sul posto li hanno trovati in condizioni di difficoltà: per evitare di scivolare sul ghiaccio e la neve, i sei si erano aggrappati agli alberi. Non poteva proseguire in alcun modo.

L'intervento di salvataggio

In poco tempo, una volta rintracciati gli escursionisti, i soccorritori ne hanno accertato le condizioni di salute e li hanno portati in sicurezza. Le loro condizioni sanitarie, fortunatamente, non erano gravi. Li hanno legati in conserva e li hanno condotti, fortunatamente illesi nonostante lo spavento, al Rifugio Angelo Sebastiani.