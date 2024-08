video suggerito

Paura sul litorale romano, due trombe d’aria avvistate in mare da Fregene a Ladispoli Maltempo nel Lazio: a largo del litorale romano avvistate due trombe marine, nubifragio con allagamenti a Tarquinia, acquazzoni in diverse zone della Capitale e alberi caduti nella Tuscia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

211 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Facebook

Due trombe d'aria (trombe marine è il termine esatto) sono apparse, poco prima delle 19 di oggi, al largo del litorale romano. Gli avvistamenti sono stati registrati a Focene e Fregene, Fiumicino, ma anche a Ladispoli e Santa Marinella, litorale Nord di Roma.

Le due formazioni, distanti alcune centinaia di metri l'una dall'altra, non si sono fortunatamente avvicinate alla costa e non hanno causato alcun danno. In ogni caso diversi residenti, comprensibilmente preoccupati, hanno postato gli scatti delle trombe marine sui social network.

A Tarquinia e a Santa Marinella, a Nord della Capitale, un violento nubifragio che si è abbattuto intorno all'ora di pranzo ha causato notevoli danni: strade completamente allagate così come diverse abitazioni e alcuni stabilimenti balneari.

Anche nella Capitale si sono abbattuti forti acquazzoni e grandinate soprattutto nelle ore serali. Colpiti sia i quartieri a Nord Ovest che quelli a Sud della città.

L'ondata di maltempo ha interessato anche la Tuscia, con diversi allagamenti e crollo di alberi. Tra le zone più interessate quella di Vetralla e del Lago di Vico, in particolare la strada provinciale Valle di Vico che collega la strada Cimina a Ronciglione. Intorno alle 15, a causa della caduta di alcuni alberi, la strada è stata chiusa al traffico.

Scrive il sindaco di Ronciglione, Mario Mengoni: "Strada del lago s.p. Valle di Vico momentaneamente chiusa. Speriamo di riuscire a liberarla nel più breve tempo possibile. Sono qui insieme ai vigili del fuoco, i tecnici della Provincia di Viterbo, e i volontari della Protezione Civile Ronciglione Gruppo Monti Cimini. A breve libereremo la strada dalle piante cadute e ovviamente valuteremo la messa in sicurezza delle altre alberature colpite da quelle cadute".