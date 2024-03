Paura sul litorale di Roma, nel mare di Ostia affonda uno yacht lungo 20 metri: soccorso il comandante Uno yacht lungo quasi 20 metri ha iniziato ad inabissarsi nel litorale romano, davanti al pontile di Ostia questo pomeriggio. A bordo soltanto il comandante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Yacht naufraga nel mare di Ostia, foto dal profilo Instagram di Welcome to Favelas.

È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 marzo 2024, sul litorale romano: uno yacht di 20 metri è affondato verso le ore 16 a poche centinaia di metri dal pontile di Ostia. L'imbarcazione, lunga quasi 20 metri, ha iniziato ad affondare davanti allo stabilimento balneare Plinius. Non si conoscono ancora i motivi del naufragio della nave. Fortunatamente, però, alcuni passanti si sono accorti di quanto stava succedendo al largo. Il comandante, unico occupante dello yacht e ben consapevole della situazione di pericolo, è riuscito ad allertare i soccorsi.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati i soccorsi hanno raggiunto lo yacht che stava affondando. L'imbarcazione, a motore, si stava inabissando quando sono arrivati gli agenti della Capitaneria di porto della Delegazione di Spiaggia di Ostia a bordo di una motovedetta. Sono loro che hanno aiutato il comandante e lo hanno tratto in salvo. Il comandante era l'unico occupante della nave e, fortunatamente, secondo quanto si legge sull'edizione romana di Leggo, non ha riportato traumi.

Lo yacht affondato ad Ostia e i provvedimenti

Potrebbe essersi trattato di un'avaria al motore o di una falla nello scafo: non si conoscono ancora le cause che hanno portato lo yacht ad affondare questo pomeriggio mentre stava navigando lungo il litorale di Ostia. Salato da Porto Romano, Fiumara Grande, è affondato in breve tempo.

Come da prassi, per quanto accaduto, la Capitaneria di Porto ha diffidato il comandante. Ora spetta a lui evitare la dispersione di liquidi inquinanti che si trovavano dell’imbarcazione e a rimuovere il relitto dalle acque della capitale.