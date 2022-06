Paura per una nonna di 99 anni: le entrano in casa, la imbavagliano e rapinano Pomeriggio di paura per una donna di 99 anni, legata e imbavagliata da due rapinatori, che le sono entrati in casa al Prenestino. Le hanno rubato una collana e un paio di orecchini d’oro.

A cura di Alessia Rabbai

Hanno fatto irruzione all'interno dell'appartamento in cui viveva un'anziana di novantanove anni, l'hanno imbavagliata e rapinata. I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 giugno, in via dei Lauri in zona Prenestina a Roma. Si tratta di due uomini italiani, che gli agenti della Polizia di Stato stanno cercando. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto erano circa le 14.30, la donna era in casa e si stava riposando. I malviventi hanno forzato la porta, sono entrati dentro all'abitazione in cerca di soldi, oggetti preziosi e gioielli. Hanno trovato e portato via una collana e un paio di orecchini d'oro. Mentre si muovevano per la casa aggirandosi nelle varie stanze e frugando all'interno di armadi e cassetti, l'anziana spaventata era legata e imbavagliata. Non trovando altro i due se ne sono andati, abbandonando l'abitazione e facendo perdere le proprie tracce.

A dare l'allarme è stata una vicina di casa che, avvertito il trambusto, ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Tor Pignattara, che in breve tempo sono intervenuti con una pattuglia all'indirizzo indicato. Presente nell'appartamento per gli accertamenti di rito la Polizia Scientifica. La donna non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale né di cure mediche, anche se lo spavento di vedere i rapinatori in casa ed essere legata e imbavagliata è stato grande. Un grave episodio che si sarebbe potuto tramutare in tragedia, ma la nonna fortunatamente sta bene. Sono in corso le indagini della Polizia, per risalire all'identità dei due rapinatori, d'aiuto potrebbero rivelarsi eventuali immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza, qualora fossero presenti.