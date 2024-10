video suggerito

Paura in stazione, ragazzo investito dal treno: trasportato in ospedale, è grave Paura nella zona nord della capitale: questa mattina un ragazzo è stato investito da un treno mentre si trovava in stazione. Trasportato in ospedale, è grave.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio.

Si trovava in stazione nella prima mattina di oggi, giovedì 24 ottobre 2024, verso le ore 6, quando è stato investito. Il terribile incidente è avvenuto nella stazione di Montelibretti: non appena scattato l'allarme, sono stati allertati i soccorsi che sono arrivati immediatamente. Non si conosce ancora l'identità della persona investita, ma sembra si tratti di un ragazzo. Ciò che è certo è che il giovane è stato subito soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale dove si trova ancora in condizioni critiche.

L'intervento dei soccorsi

Dopo l'allarme, sul posto sono subito arrivati i soccorsi. Per permettere gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, la circolazione è stata rallentata o cancellata, con limitazioni di percorso per i treni già iniziati. Sul posto sono arrivati, oltre agli agenti della polizia ferroviaria, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno preso in carico la persona investita, secondo i primi elementi raccolti si tratterebbe di un giovane, e l'hanno trasportato d'urgenza in ospedale dove si trova in gravi condizioni.

Nel frattempo si sta cercando di chiarire come sia avvenuto l'incidente. Secondo alcuni testimoni, il ragazzo stava provando ad attraversare i binari quando è stato travolto.

Investito un ragazzo, linea sospesa

Per quanto avvenuto, dopo l'incidente, è stata subito sospesa la linea del treno Fl1 Orte-Roma-Fiumicino Aeroporto. Come hanno spiegato da Rfi, i treni coinvolti hanno subito rallentamenti fino a 20 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni. Come si legge in alcuni gruppi Facebook di pendolari, però, i disagi per almeno un paio di ore nelle stazioni della linea, soprattutto nel tratto fra Fara Sabina e Monterotondo. La circolazione ha poi ripreso progressivamente, nonostante le folti folle di persone in attesa e le lunghe