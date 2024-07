Paura ad Ostia, automobile travolge un pedone: soccorso dal 118, gravissimo un uomo

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Paura ad Ostia dove un uomo è stato investito nella serata di ieri, martedì 30 luglio. A travolgerlo un'automobile che stava procedendo in viale Paolo Orlando, a pochi passi dalla stazione di Roma Lido: trasportato in ospedale, si trova in condizioni critiche.

L'incidente ad Ostia

Stava attraversando la strada quando è stato investito. È successo nella serata di ieri, martedì 30 luglio, ad Ostia, in viale Paolo Orlando, a pochi passi dalla stazione della Metromare di Roma Lido e dal distributore di benzina. L'uomo, un ottantacinquenne, stava attraversando la strada proprio davanti all'ingresso del negozio di elettronica quando un'automobile, una Citroen secondo quanto riporta Canale Dieci, lo ha travolto.

La dinamica dell'incidente

Non appena avvenuto l'incidente, passanti e residenti hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare che hanno iniziato a svolgere i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro e per gestire la viabilità del tratto di zona interessato.

Secondo quanto ricostruito l'automobile non si sarebbe trovata a viaggiare ad alta velocità, ma la persona alla guida non sarebbe riuscita a vedere la strada per il sole.

Come sta l'uomo investito

Non appena allertati i soccorsi, sul posto sono arrivati, oltre ai caschi bianchi, anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati sull'ottantacinquenne e lo hanno fatto salire in ambulanza, diretti verso l'ospedale. Gravissimo, l'uomo investito, nell'impatto, avrebbe sbattuto la testa sull'asfalto: si trova in condizioni critiche.