Paura a Ponza: barca di 12 metri va a fuoco davanti alla spiaggia del Frontone Una grande imbarcazione a motore è andato a fuoco nel pomeriggio di oggi a Ponza, mentre navigava sulla spiaggia del Frontone. Le persone a bordo si sono allontanate buttandosi in mare, alcune sono rimaste ferite fortunatamente solo in modo lieve.

A cura di Redazione Roma

Momenti di terrore oggi a Ponza quando un'imbarcazione a motore lunga dodici metri è stata avvolta dalle fiamme. La barca stava navigando di fronte alla spiaggia di Frontone, una delle più frequentate dell'isola pontina, quando per cause che ancora non sono note si è sviluppato a bordo un incendio che, in pochi minuti, ha avvolto la nave nelle fiamme. Le persone a bordo sono state costrette ad allontanarsi gettandosi in mare, dopo aver tentato invano di spegnere l'incendio e salvare la barca di lusso.

Le operazioni di spegnimento e soccorso

Dal rogo si è sviluppata un'alta colonna di fumo nero visibile da tutta l'isola. Per spegnere il rogo è stato necessario l'intervento della guardia costiera, che ha spento l'incendio e trainato in porto il relitto, e hanno collaborato con idranti ed estintori i membri della nautica ‘Ciccio Nero', che porta in barca i turisti e affitta natanti. Il personale sanitario del 118 ha soccorso alcune delle persone che si trovavano a bordo rimaste lievemente ferite: per loro non è stato necessario il ricovero, sono state fortunatamente sufficienti alcune medicazioni sul posto.

Ponza: movida e polemiche

In questi giorni l'isola di Ponza è stata più volte al centro delle cronache, in particolare per le intemperanze legate alla movida che sono state al centro di un incontro del tavolo per l'ordine pubblico e la sicurezza della prefettura di Latina. Negli scorsi giorni è anche emersa la notizia che, per tutelare le barche di lusso e i loro proprietari, sono stati assunti dei vigilantes privati che monitorano le banchine nel porto e gli accessi agli attracchi.