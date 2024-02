Partita Roma – Feyenoord, strade chiuse e bus deviati: attesi 200 tifosi olandesi nella capitale Strade chiuse e bus deviati per la partita di domani sera allo stadio Olimpico tra Roma e Feyenoord. Attesi 200 supporters olandesi nella capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Sono circa 200 i tifosi del Feyenoord attesi a Roma per la partita di playoff di Europa League in programma domani sera allo Stadio Olimpico. Questo nonostante la Prefettura abbia ordinato di non vendere i biglietti a persone residenti nei Paesi Bassi, "per tutti i settori dello stadio Olimpico", vietando quindi ai supporter olandesi di vedere la partita sugli spalti. In molti hanno deciso comunque di venire nella capitale per guardare il match Roma – Feyenoord nei pub.

L'ufficio di Gabinetto della questura di Roma ha disposto per oggi il piano per l'ordine pubblico, in modo da contenere la situazione ed evitare eventuali disordini. Il timore è che possano verificarsi disordini come quelli del 2015 a piazza di Spagna, quando fu danneggiata la fontana della Barcaccia del Bernini.

Roma – Feyenoord: strade chiuse e bus deviati

Il fischio d'inizio di Roma – Feyenoord è alle 21, ma modifiche alla viabilità saranno operative già diverse ore prima. A partire dalle 16 sarà interdetto il traffico veicolare nella zona intorno lo stadio Olimpico. Sarà vietato il transito su piazzale della Farnesina nel tratto compreso tra viale Paolo Boselli e viale Antonino di San Giuliano, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, via Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesina, largo Ferraris IV, Ponte Duca D'Aosta e via Edmondo de Amicis.

Per chi debba arrivare allo stadio con i mezzi pubblici, sono attivi il tram 2 e 17 linee di bus: 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (piazza Indipendenza-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).