Pantheon, prova a rubare lo zaino ad un turista e viene massacrata con calci e pugni Tenta di rubare uno zaino ad un turista durante la cena: ladra viene massacrata con calci e pugni da camerieri e turisti.

È accaduto nella serata di sabato scorso, 19 agosto 2023, in via dei Pastini, fra il Pantheon e Palazzo Chigi, in uno dei tanti locali presi d'assalto dai turisti in visita nel centro di Roma. È proprio qui, fra tavole apparecchiate con tovaglie a quadri bianchi e rossi e piatti di carbonara, che una ladra ha provato a derubare un turista mentre stava cenando.

Si è avvicinata al tavolino in cui si trovava il turista e ha provato a sfilargli lo zaino, appeso allo schienale della sedia. Il ragazzo ha subito fatto scattare l'allarme e in suo soccorso si sono avvicinati camerieri e avventori del ristorante, probabilmente altri turisti.

Non ha fatto in tempo a scappare la donna che, circondata dai presenti, che le hanno urlato e gridato contro, è stata massacrata con calci e pugni: nessuno ha allertato le forze dell'ordine, hanno pensato di farsi giustizia da soli pestando la donna che, colpita ovunque, è stata costretta ad abbandonare il suo bottino, lo zaino del turista, per strada. Una volta tornato in possesso del suo zaino, riconsegnatogli dalle stesse persone che poco prima stava picchiando la donna, la calma si è ristabilita. Nel frattempo la ladra è riuscita a darsi alla fuga, probabilmente ferita per i colpi ricevuti.

L'intera scena è stata filmata da una finestra che si affaccia proprio sulla strada in cui si trovavano i tavolini del ristorante. Nelle immagini, una delle quali si trova in apertura del video, si vede la donna circondata dal gruppo, inerme. A richiamare l'attenzione della persona che ha iniziato a filmare, probabilmente le urla cattive proveniente dalla strada. Il video, di una trentina di secondi, è poi stato condiviso sui social.