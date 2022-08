Palpeggia minorenni mentre nuotano a Ostia, arrestato 34enne: le ragazzine aiutate dal bagnino L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Ha provato a giustificarsi dicendo di aver toccato le ragazzine inavvertitamente.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di trentaquattro anni è stato arrestato ieri a Ostia con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Secondo l'accusa, il 34enne avrebbe molestato due ragazze minorenni in spiaggia. Le due giovani si sono subito rivolte al bagnino dello stabilimento, che ha chiamato i carabinieri. L'uomo è stato arrestato: processato questa mattina per direttissima, gli è stato notificato il divieto di dimora a Roma. Il giudice ha convalidato l'arresto.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, il 34enne avrebbe provato a giustificarsi dicendo di averle toccate inavvertitamente mentre nuotava sul dorso, e di non essersi accorto dell'età delle giovani. Le motivazioni non hanno convinto il giudice, che ha convalidato l'arresto e rinviato il processo alla prossima udienza, che si terrà il 20 settembre.

Le due giovani stavano nuotando in acqua quando si sono sentite palpeggiare. Era il 34enne che nuotava vicino a loro, e con la scusa di non averle visto si è avvicinato e ha cominciato a toccarle. Le ragazze però hanno subito capito che il suo non era un gesto involontario e hanno dato subito l'allarme. A supportare la loro versione una terza giovane che ha assistito alla scena.

Non appena sono uscite dall'acqua, le due ragazzine sono andate dal bagnino, puntando il dito contro il 34enne e indicandolo come loro molestatore. Subito sono arrivati i carabinieri, che lo hanno arrestato e portato in caserma con l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'uomo ha negato l'accaduto, provando a dire di averle toccate senza volerlo. Una versione che contrasta con quella fornita dalle vittime, che lo hanno denunciato.