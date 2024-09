video suggerito

Ostia, il minisindaco in pineta con la compagna: l'opposizione chiede una commissione trasparenza

A cura di Enrico Tata

Sembra che il minisindaco di Ostia, Mario Falconi, sia stato sorpreso dai vigili urbani mentre era in atteggiamenti intimi con una politica locale, forse la compagna. Gli agenti urbani lo avrebbero redarguito verbalmente, ma non lo avrebbero sanzionato. Il diretto interessate smentisce categoricamente e minaccia querele. Ma l'opposizione ha convocato una commissione trasparenza sulla vicenda. In particolare l'obiettivo è capire se questa donna abbia avuto accesso ad atti e riunioni riservate all'interno del municipio.

Il caso è stato sollevato dal sito LaBur, Laboratorio di Urbanistica:

È assolutamente irrilevante se sia vero o meno che esista una ‘liason affettiva’ scaduta in scene trash in luogo pubblico e stigmatizzate dalle forze di polizia. Quello che è gravissimo è che nessuno si occupi di chiedere a che titolo questa Signora (perché non è nemmeno Dottoressa) sia, impunemente, l’ombra del Presidente all’interno del Municipio X e in tutti gli incontri.

Come detto, Mario Falconi ha smentito categoricamente la vicenda. Al quotidiano locale Canale Dieci il minisindaco di Ostia ha spiegato la sua versione dei fatti in merito alla vicenda della pineta:

“Dicono che sarei stato sorpreso da organi delle forze dell’ordine in atteggiamenti amorosi nella pineta che si trova a due passi da casa mia all’Infernetto dove, tra l’altro, possiedo una villetta con quattro camere da letto. Certo quando ero un giovane ventenne, come molti altri miei coetanei in pineta, ci andavo in compagnia"

E ancora:

“Stiamo parlando di menzogne, per non dire di peggio, cose sconcertanti, assolutamente prive di fondamento ed è per questo che già oggi pomeriggio incontrerò il mio avvocato per presentare eventuali querele per diffamazione”.

Sulla presunta presenza della donna in riunioni di giunta, Falconi spiega:

“Si fanno delle illazioni pesanti e pretestuose la persona cui si fa riferimento non ha alcun incarico, non è retribuita, non partecipa a riunioni di giunta o quant’altro e ha un suo lavoro che la tiene, tra l’altro, molto impegnata. Non ha partecipato a nessun incontro istituzionale e neppure quello con presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché in quella circostanza fui accompagnato dalla capo segretria”.

Conclude il presidente del Municipio X:

“Francamente non capisco la natura di attacchi fondati su fatti completamente inventati e schifezze prive di fondamento che saranno sottoposte al vaglio del mio legale. Ma una cosa è certa, se qualcuno pensa di intimorirmi o di crearmi problemi per mettermi il carro davanti ai buoi ha sbagliato persona”.