Ostia, due minorenni rubano una Smart per andare al mare: denunciato il 17enne che guidava Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Ostia dopo essere stato trovato alla guida di una Smart rubata pochi giorni prima in centro a Roma. Il giovane stava andando al mare in compagnia di un’altra minorenne, una ragazza di 16 anni. Gli agenti li hanno fermati durante un normale posto di blocco.

Il proprietario della Smart aveva denunciato il furto della sua auto pochi giorni fa, quando cercandola tra le vie del centro di Roma non l'ha più ritrovata. Cosa accaduta mercoledì, accidentalmente, per mano degli agenti della polizia locale di Ostia grazie ad un posto di blocco. A bordo del veicolo a due posti c'erano due minorenni, un ragazzo di 17 anni, che guidava, e una ragazza di 16.

Secondo quanto ricostruito, i due giovani avrebbero preso la Smart, sprovvista tra l'altro di assicurazione, per recarsi al mare. Una volta arrivati in territorio di Ostia, però, si sono imbattuti in una pattuglia del X Gruppo Mare della locale lungo via Ostiense. E, una volta presentati i documenti, sono stati identificati e fermati perché sprovvisti di patente. I poliziotti hanno quindi eseguito ulteriori verifiche, scoprendo che il furto del veicolo era stato denunciato pochi giorni prima a Roma. Così, gli agenti hanno provveduto al sequestro penale dell'automobile e hanno denunciato il conducente 17enne. Le indagini, comunque, proseguono.

