Ostia, crolla il tetto di un hotel in disuso: evacuata palazzina di 4 piani Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il crollo è avvenuto sul lungomare Toscanelli.

A cura di Redazione Roma

Nella mattinata di oggi – domenica 24 marzo – alle 8.00 di mattina, è crollato il solaio di un tetto in viale lungomare Paolo Toscanelli al civico 181. Nello stabile, un ex hotel in disuso che in corso di ristrutturazione, sono intervenuti i vigili del fuoco. Da quanto si apprende non ci sono stati feriti, sul posto anche gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale e le forze dell'ordine.

Una squadra di vigili del fuoco di Ostia è intervenuta con l'ausilio di un'autoscala. Per precauzione è stata fatta evacuare una palazzina di quattro piani al fianco dell'alberto evacuare per precauzione i residenti della palazzina di 4 piani adiacente l'albergo.