Ostia, anziano trovato morto su una panchina

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Un anziano di 82 anni è stato trovato morto su una panchina a Ostia, litorale della Capitale. Stando a quanto si apprende, il cadavere è stato trovato intorno alle 22,30 di ieri, martedì 3 agosto, in viale delle Repubbliche Marinare all'altezza di corso Duca di Genova. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma l'uomo era già morto da tempo. Sull'accaduto stanno indagando dai carabinieri della compagnia di Ostia, ma non sembrano esserci dubbia sulla causa della morte, quasi sicuramente un malore. I militari hanno identificato la vittima e sono al lavoro per avvertire la famiglia dell'anziano. La salma, comunque, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori approfondimenti. Sul corpo dell'anziano non sono stati trovati segni di violenza, ma probabilmente verrà eseguita l'autopsia sul cadavere dell'82enne.

Scippa borsa a una donna sul lungomare di Ostia: denunciato 23enne

Un ragazzo di 23 anni brasiliano è stato identificato e denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Ostia per uno scippo ai danni di una signora di 50 anni. Stando a quanto si apprende, la scorsa sera la donna era appena uscita da un locale del lungomare quando è stata avvicinata alle spalle dal giovane. Quest'ultimo le ha sfilato la borsa che portava sulla spalla e l'ha fatta cadere a terra. Grazie alla testimonianza della vittima, i carabinieri sono riusciti a rintracciare lo scippatore, già conosciuto dai militari per altri reati simili. Gli uomini della stazione di Ostia lo hanno raggiunto a casa e lo hanno denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria.