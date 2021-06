Un ragazzo di quindici anni è finito in ospedale con una ferita al braccio, per aver difeso le sue amiche dalle molestie di un uomo in spiaggia ad Ostia. Responsabile della violenza un venticinquenne, che i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali e minacce. Momenti di paura sul litorale della provincia a Sud di Roma nel pomeriggio di ieri, sabato 12 giugno. Secondo le informazioni apprese la comitiva si trovava all'altezza del lungomare Paolo Toscanelli per trascorrere qualche ora all'aria aperta, prendendo il sole e facendo bagni, quando un ragazzo più grande, di venticinque anni, si è avvicinato loro insieme ad un amico. Le giovani si sono allarmate, avendo notato da parte del venticinquenne un atteggiamento insistente verso di loro. Alla richiesta di lasciarle stare ed andarsene, l'uomo non voleva saperne. Il quindicenne è allora intervenuto a difesa delle coetanee, così tra i due, dieci anni di differenza l'uno dall'altro, è nata un'accesa discussione, sono volate parole pesanti, che da parte del venticinquenne sono diventate presto minacce e successivamente è passato alle mani. L'uomo l'ha aggredito, afferrando un coccio di bottiglia e colpendolo, provocandogli una ferita al braccio.

Denunciato per lesioni personali e minacce

La scena avvenuta ieri pomeriggio sul lungomare Toscanelli di Ostia si è svolta davanti ai bagnanti, essendo la spiaggia affollata nel pomeriggio del fine settimana, che preoccupati hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Ostia, che hanno fermato il venticinquenne, il quale dopo l'aggressione ha cercato di scappare e di far perdere le proprie tracce. L'adolescente è invece dovuto ricorrere a cure mediche presso l'ospedale G.B Grassi di Ostia, dov'è stato medicato per la ferita riportata a seguito dell'aggressione e ha ricevuto una prognosi di due settimane. I militari hanno denunciato a piede libero l'autore del gesto per lesioni personali e minacce.