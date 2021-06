Dalle 15 di oggi sono disponibili nuovi ticket virtuali per le giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno dell'Open Week over 18 AstraZeneca. Lo ha comunicato oggi la Regione Lazio. Per ritirare il ticket virtuale, fino a esaurimento scorte, bisogna accedere dall'app UFirst e andare alla pagina relativa dell'Open Week. Una volta cliccato sull'apposita finestra bisogna scegliere tra gli hub messi a disposizione in tutta la regione. "Dalle ore 15 di oggi sono riaperte le prenotazioni per le giornate di sabato 5 e domenica 6 giugno dell’Open Week Astrazeneca Over 18 che aveva registrato il sold out nelle prime 24 ore dall’apertura delle prenotazioni – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Il Ticket virtuale si può prenotare sulla App Ufirst. Sono disponibili oltre 11mila slot. Nella giornata di oggi, inoltre, nel Lazio, sono stati superati i 3,5 milioni di dosi di vaccino somministrate".

Le date per i richiami per Open Day e Open Week AstraZeneca

Questo il calendario ufficiale per i richiami AstraZeneca per Open Day e Open Week pubblicato sul sito Salute Lazio:

Prima dose: 15 maggio ⇒ Seconda dose: 31 luglio

Prima dose: 16 maggio ⇒ Seconda dose: 01 agosto

Prima dose: 22 maggio ⇒ Seconda dose: 07 agosto

Prima dose: 23 maggio ⇒ Seconda dose: 08 agosto

Prima dose: 02 giugno ⇒ Seconda dose: 18 agosto

Prima dose: 03 giugno ⇒ Seconda dose: 19 agosto

Prima dose: 04 giugno ⇒ Seconda dose: 20 agosto

Prima dose: 05 giugno ⇒ Seconda dose: 21 agosto

Prima dose: 06 giugno ⇒ Seconda dose: 22 agosto

Nel Lazio si procede ancora per fasce d'età

Al momento nel Lazio la campagna vaccinale procede ancora per fasce d'età. Questo nonostante il generale Figliuolo abbia inviato una circolare alle Regioni autorizzandole ad aprire le prenotazioni a tutti. Al momento però la Regione Lazio ha preferito procedere col metodo classico: a oggi, quindi, il vaccino può essere prenotato dai nati fino al 1981. Non è escluso però che a partire dal 7 giugno si apra anche agli over 30, e dalla settimana dopo agli over 18.