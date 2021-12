Open Day straordinario di Natale: online le prenotazioni per il vaccino anti-covid del 19 dicembre Si terrà il 19 dicembre l’Open Day straordinario di Natale per le vaccinazioni nel Lazio. Chiunque voglia può prenotarsi già da ora sul portale della Regione Lazio.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono online le prenotazioni per l'Open Day straordinario di Natale che si terrà nel Lazio il 19 dicembre. Lo ha annunciato l'Unità di crisi covid della Regione, specificando che sono disponibili in tutto 10mila slot per le vaccinazioni. "È possibile prenotare sul portale regionale il vaccino prima di natale nelle strutture messe a disposizione da AIOP Lazio con l’open day straordinario in programma domenica 19 dicembre. È una opportunità importante per chi ancora non avesse prenotato il proprio vaccino. Sono disponibili oltre 10mila slot per le somministrazioni. Ricordiamo l’importanza della vaccinazione, oggi su dieci decessi, sette non erano vaccinati".

Domani V-Day pediatrico nel Lazio per 5-11 anni

A partire da domani cominceranno le prime vaccinazioni pediatriche all'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani per i bambini appartenenti alla fascia d'età 5-11 anni. A distanza di quasi un anno si replica il V-Day, che però stavolta avrà per protagonisti i più piccoli, che potranno ricevere la loro dose di vaccino in tutta sicurezza. Stando a quanto dichiarato dall'assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, sono i pediatri a curare il reclutamento per il V-Day, dando la priorità alle categorie più fragili. Questi i punti dove il vaccino anti-covid sarà somministrato ai più piccoli: Spallanzani, il museo Explora (via Flaminia), il Nuovo Regina Margherita (via Roma Libera), il Santa Caterina delle Rose (via Forteguerri), gli ospedali Policlinico Umberto I (via Regina Elena), Sant’Andrea (via di Grottarossa), ospedale dei Castelli (via Nettunense km 11,5), Civitavecchia (piazza Verdi), Spaziani di Frosinone (via Fabi), Goretti di Latina (via Canova), De Lellis di Rieti (viale JF Kennedy) e il consultorio famigliare di Viterbo (via Enrico Fermi).