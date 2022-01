Open Day booster 23 gennaio nel Lazio per fascia d’età 12-17 anni: dove farlo e come prenotare Il 23 dicembre si terrà un nuovo Open Day booster nel Lazio per la fascia d’età 12-17 anni. Il vaccino somministrato sarà Pfizer.

A cura di Natascia Grbic

Il 23 gennaio la Regione Lazio ha organizzato un nuovo Open Day booster per la fascia d'età 12-17 anni. Il vaccino somministrato, come da prassi data l'età, è Pzifer. "Sono rimasti alcuni slot disponibili e si invita a effettuare la prenotazione per l’open day che si terrà domenica 23 gennaio nelle strutture messe a disposizione da AIOP – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato – Sono aperte le prenotazioni sul portale regionale". I posti sono disponibili ovviamente fino a esaurimento scorte. Al fine di evitare assembramenti, negli hub si può accedere solo tramite prenotazione.

Dove si farà l'Open Day 12-17 il 23 gennaio

Queste le strutture dove ci si può recare durante l'Open Day per la vaccinazione della fascia d'età 12-17 anni: Nuova Villa Claudia, Cristo Re, Villa Aurora e Santa Lucia dei Fontanili San Feliciano (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital (Asl Roma 2). Merry House (Asl Roma 3). Villa delle Querce, Villa Linda e Sant’Anna Città di Pomezia (Asl Roma 6). Nuova Santa Teresa (Asl di Viterbo). Villa degli Ulivi (Asl di Frosinone). Città di Aprilia (Asl di Latina). E presso le strutture aziendali della Asl di Rieti (ex Bosi), Asl di Latina e Asl di Frosinone.

Superate le 12 milioni di somministrazioni vaccinali

Sono oltre 12mila le vaccinazioni anticovid somministrate nel Lazio. Di queste, 2,9 milioni sono dosi di richiamo per il 60% della popolazione adulta. La percentuale di adulti che è stata vaccinata con doppia dose ha raggiunto quota 98%, mentre gli over 12 – sempre con doppia dose – sono il 91%. L'obiettivo della Regione Lazio è arrivare alla fine del mese di gennaio con il 70% della popolazione adulta vaccinata.