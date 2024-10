video suggerito

Omicidio Serena Mollicone, la famiglia Mottola: “Con noi clima di caccia alle streghe” “Clima di caccia alle streghe nei nostri confronti”, è quanto denuncia la famiglia Mottola con il professor Carmelo Lavorino, portavoce e coordinatore del pool di difesa dei tre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Intollerabile clima di caccia alle streghe nei nostri confronti", è quanto dichiarato dalla famiglia Mottola con una nota presentata tramite il pool di difesa, coordinato dal professor Carmelo Lavorino. "Alcuni soggetti hanno strumentalizzato la voglia di patibolo e di giustizia sommaria della folla contro la famiglia Mottola, altri hanno sputtanato a livello internazionale".

La denuncia da parte del maresciallo Franco Mottola, della moglie Annamaria, del figlio Marco e dell'intero pool di difesa è arrivata nel pomeriggio di oggi, martedì 15 ottobre 2024. Il clima di caccia alle streghe nei loro confronti era già stato esternato, ma è stato ribadito oggi, in occasione del rinvio del processo a Nandu Popu, all'anagrafe Fernando Blasi, il frontman dei Sud Sound System imputato di diffamazione nei loro confronti.

Il frontman dei Sud Sound System a processo: ha insultato i Mottola

L'udienza nei confronti di Nandu Popu, all'anagrafe Fernando Blasi, frontman del gruppo Sud Sound System è stata rinviata al prossimo 12 novembre. Nel processo Blasi è imputato per diffamazione aver insultato la famiglia Mottola pur essendo a conoscenza della sentenza di assoluzione nei confronti dei tre, a lungo sospettati di aver ucciso Serena Mollicone.

Leggi anche Serena Mollicone uccisa ad Arce, ecco perché i giudici hanno assolto la famiglia Mottola

I fatti risalgono alla scorsa estate, durante il GallinaRock, il festival di musica rock organizzato nel comune di Gallinaro in provincia di Frosinone. Una volta salito sul palco, in una zona ceh non dista troppo dal bosco di Arce, in cui è stata ritrovata senza vita Mollicone, il frontman avrebbe insultato i Mottola: "Quei pezzi di merda, anche se l'hanno passata liscia restano sempre dei pezzi di merda" , avrebbe detto.

Il clima da "caccia alle streghe"

Non soltanto l'epiteto rivolto dal frontman dei Sud Sound System. Nella nota diramata oggi, viene comunicata anche la scelta di attivare il risarcimento civile per i danni subiti il 15 luglio 2022, quando all'uscita dal Tribunale di Cassino, dopo la sentenza d'assoluzione, vennero insultati, minacciati ed aggrediti da un folto gruppo di facinorosi. In particolare, fra quelle persone ne sono state individuate chiaramente undici.

"Stigmatizziamo e denunciamo l'intollerabile clima di caccia alle streghe e di violenza creato ad arte da alcuni soggetti che hanno strumentalizzato la voglia di patibolo e di giustizia sommaria della folla contro la famiglia Mottola, i loro difensori e il criminologo Lavorino – hanno spiegato nella nota – Sia che tale vergognoso comportamento abbia sputtanato a livello internazionale la nostra civilissima e bellissima Italia: chi ha sbagliato paghi!".