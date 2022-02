Omicidio Luca Sacchi: chiesto ergastolo per Del Grosso, 30 anni per Pirino e De Propris Il pm ha chiesto l’ergastolo per Del Grosso, 30 anni per Pirino e De Propris. Per Anastasiya Kylemnyk, l’ex fidanzata di Luca Sacchi 4 anni e mezzo di carcere per droga.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Omicidio Luca Sacchi ucciso a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ergastolo per Valerio del Grosso e trent'anni di carcere per Paolo Pirino e Marcello De Propris. Sono le richieste avanzate dal pubblico ministero Giulia Guccione. Il primo è ritenuto il presunto esecutore materiale dell'omicidio di Luca Sacchi, il ventenne personal trainer ucciso da un colpo di pistola sparato alla testa davanti a un pub nel quartiere Appio-Latino di Roma nella notte tra il 23 e 24 ottobre 2019. Oggi c'è stata la requisitoria del processo, con le varie richieste avanzate dalla pm nei confronti degli imputati. Pirino, secondo l'accusa avrebbe fatto da spalla a Del Grosso, fornendogli il suo supporto e sostenendolo nel suo intento di compiere una rapina per portare via lo zaino di Anastasiya. De Propris è invece coinvolto nella vicenda perché avrebbe fornito lui la pistola di propirtà del padre a Del Grosso e Pirino, e sarebbe l'organizzatore dello scambio soldi-droga. A tutti e tre è contestata l'accusa di omicidio volontario aggravato.

Chiesti 4 anni e mezzo di carcere per Anastasiya Kylemnyk, ex fidanzata di Luca Sacchi

Il pubbblico ministero nei confronti di Anastasiya Kylemnyk, ex fidanzata di Sacchi, ha chiesto invece una condanna a quattro anni e mezzo di carcere. Anastasiya è accusata per droga, ma è anche parte lesa nel processo che vede sedere davanti ai giudici gli imputati con l'accusa di omicidio. La giovane è rimasta vittima insieme all'ex compagno deceduto di tentata rapina e aggressione, quando Del Grosso e Pirino, i due pusher di Casal Montastero, li hanno aggrediti all'uscita del pub durante quello che inizalmente doveva essere uno scambio soldi-droga, davanti al quale Luca è stato ferito gravemente per poi morire alcune ore dopo all'ospedale San Giovanni Addolorata. Nei confronti di Anastasiya la pm ritiene che "il suo comportamento è grave e va sanzionato".

Pm: "Menzogne, mistificazioni e depistaggi"

La pm è convinta che in sede di ricostruzione dei fatti che hanno portato alla morte di Luca ci sarebbero state "menzogne, mistificazioni e depistaggi". In particolare “Giovanni Princi ha tenuto un comportamento ostativo all’accertamento della verità dei fatti. E Anastasiya Kylemnyk ha mentito e cambiato versione più volte”. E pone l'attenzione sul più importante l'apsetto della vicenda, che resta ancora da chiarire, ossia perché Luca sia stato ucciso.