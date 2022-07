Omicidio Mollicone, oggi la sentenza. In aula anche i genitori di Marco Vannini La pm ha chiesto 30 anni per l’ex maresciallo Franco Mottola, 21 per la moglie e 24 per il figlio. In aula anche i genitori di Marco Vannini, ucciso nel 2015 a Ladispoli.

A cura di Beatrice Tominic

Marco Vannini e Serena Mollicone.

È prevista per il pomeriggio di oggi, 15 luglio 2022, la sentenza del processo per l'omicidio di Serena Mollicone, uccisa 21 anni fa, nel 2001, ad Arce quando aveva appena diciotto anni. Secondo le ricostruzioni della Procura di Cassino, la ragazza sarebbe stata aggredita nella caserma dei carabinieri del paese ciociaro, guidato all'epoca dal maresciallo Franco Mottola. Proprio lui, insieme alla sua famiglia, si siede nel banco degli imputati. Nella sua requisitoria, la pm Beatrice Siravo ha chiesto una condanna a trenta anni di carcere per l'ex militare, 24 per il figlio Marco Mottola e altri 21 per Anna Maria, moglie del primo e madre del secondo.

Ancora una volta, nei tribunali del Lazio, un'intera famiglia sotto processo. In aula, quando verrà letta la sentenza, saranno presenti anche i genitori di Valerio e Marina Vannini, i genitori di Marco ucciso a Ladispoli nel 2015 quando aveva 20 anni. Per il suo omicidio un'altra famiglia intera è finita sotto processo, quella della sua fidanzata, Martina Ciontoli. Tutti i componenti della famiglia sono stati condannati al carcere, grazie anche alla battaglia per la verità combattuta dai genitori del ventenne: ad una pena di 14 anni il padre Antonio Ciontoli e a quella di 9 anni e 4 mesi la moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina.

Gli altri imputati: due carabinieri della caserma di Arce

Sotto processo, oltre all'intera famiglia Mottola, anche l'ex vicecomandante accusato di concorso in omicidio, per cui sono stati chiesti dalla pm Siravo 15 anni di reclusione e l'appuntato Francesco Suprano, accusato invece di favoreggiamento, che rischia 4 anni di reclusione.

"Santino Tuzi si è suicidato perché lasciato solo", ha inoltre dichiarato la pm durante la sua requisitoria. Proprio Vincenzo Quatrale, è stato ascoltato in alcune intercettazioni durante le quali parlava con il brigadiere Santino Tuzi, che si è ucciso con un colpo di pistola l'11 aprile del 2008. "Quella mattina vidi entrare una ragazza, ma non ne ho parlato con nessuno", si era confidato Tuzi con Quatrale. Proprio l'ex vice comandante aveva chiesto maggiori informazioni: "Ma una ragazza o Serena?" Il brigadiere, allora aveva detto di essere stato vago e di aver risposto di non ricordare. "Santi’, tu puoi dire questo qua però, eh, rifletti pure che comunque chi stava co’ te… eh… metti in mezzo ai pasticci nel momento in cui dici: “non ricordo. Non ricordo", lo aveva infine redarguito Quatrale.