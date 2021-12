Omicidio Serena Mollicone, le intercettazioni del brigadiere Tuzi: “Una ragazza entrò in caserma” Nella conversazione con il luogotenente Vincenzo Quatrale, Tuzi ammette di aver visto una ragazza entrare nella caserma di Arce: “Quella mattina vidi entrare una ragazza, ma non ne ho parlato con nessuno”.

A cura di Enrico Tata

Serena Mollicone

Nel corso dell'ultima udienza del processo sull'omicidio di Serena Mollicone è stata fatta ascoltare in aula la voce del brigadiere Santino Tuzi. È tratta da un'intercettazione registrata all'interno dell'automobile del carabiniere. Nella conversazione con il luogotenente Vincenzo Quatrale, Tuzi ammette di aver visto una ragazza entrare nella caserma di Arce: "Quella mattina vidi entrare una ragazza, ma non ne ho parlato con nessuno". "Ma una ragazza o Serena?", chiede Quatrale. "Una ragazza". "No. Gli hai detto che è entrata Serena in Caserma?".

La conversazione tra Quatrale e Tuzi

"Poi loro m’hanno detto: “che… come… com’era bionda, era mora?” Prima c’ho detto che non mi ricordavo, poi ho detto io: “boh!”"

"Santi’, tu puoi dire questo qua però, eh, rifletti pure che comunque chi stava co’ te… eh… metti in mezzo ai pasticci nel momento in cui dici: “non ricordo. Non ricordo".

"Eh! Ma se non ricordo! Ma se non mi ricordo effettivamente, non è che io voglio di’, mi voglio nasconde’ diver… come… come m’hanno detto loro “ti vuoi nascondere dietro a un non ricordo” perché a detta loro, dalla mattina che stavano… hanno… stavano sempre a senti’ “non ricordo, e non ricordo.” Ma io non mi sto a ricorda’ veramente! Umh? Io non mi sto ricordando effettivamente, non mi sto ricorda’ niente! Eh! Può darsi… può darsi che io se… come… siamo stati in Caserma là, può anche darsi che non è venuto nessuno perché, come cazzo è che non mi sto a ricorda’ da quel momento che siamo stati dentro non mi sto… non mi sta a veni’ in mente, dici: “oh! È venuto un cristiano! È venuto questo, effettivamente c’è stato uno che ha suonato lì e non è entrato…".

Quatrale indagato per concorso nell'istigazione al suicidio di Tuzi

Tre giorni dopo questa conversazione il brigadiere Santino Tuzi si è tolto la vita con un colpo di pistola al petto. Quatrale è indagato per concorso morale nell'istigazione al suicidio del brigadiere Tuzi. Per l'accusa quella conversazione registrata tra Quatrale e Tuzi prova le pressioni psicologiche che avrebbe subito Tuzi.