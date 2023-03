Omicidio al Quadraro: fermato l’assassino di Andrea Fiore È finito in manette il presunto killer di Andrea Fiore, ucciso a colpi di pistola al Quadraro. È un 44enne italiano.

A cura di Alessia Rabbai

Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato il presunto assassino di Andrea Fiore. È un uomo di quarantaquattro anni italiano, di cui ancora non è stata resa nota l'identità. La vittima è stata uccisa da un colpo di pistola che l'ha raggiunto al torace la notte tra domenica 26 e lunedì 27 marzo scorsi. Il fermo è scattato nella notte di oggi, tra lunedì 27 e martedì 28 marzo. A svolgerlo sono stati gli agenti della Squadra Mobile Sezione omicidi su decreto della sostituta procuratrice Eleonora Fini. Non è ancora chiaro quale sia precisamente il movente del delitto, l'ipotesi è che possa essersi trattato di vecchi dissidi. Il quarantaquattrenne è stato preso in carico dai poliziotti e portato nel carcere di Regina Coeli.