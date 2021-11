Oggi a Roma manifestazione no vax al Circo Massimo: centro bloccato, chiusure stradali e deviazioni Programma ricco di manifestazioni e cortei oggi a Roma. Dalle 16 alle 20 al Circo Massimo si svolgerà la manifestazione ‘no green pass’. All’interno orari, chiusure stradali e bus deviati.

A cura di Enrico Tata

Sarà un sabato di cortei e proteste a Roma. Oggi, 20 novembre, in programma nella Capitale diverse manifestazioni e sit in nel centro della città. Dalle 10,30 alle 13,30 ci sarà la prima, quella del comitato ‘No discarica di Roncigliano' alla Bocca della Verità. A poche centinaia di metri di distanza, al Circo Massimo, dalle 16 alle 20 si svolgerà la manifestazione ‘no green pass'. In programma anche, dalle 17 alle 20, il corteo per "Commemorare le vittime della transfobia del mondo" da piazza della Repubblica a piazza Vittorio. Allo stadio Olimpico, infine, si giocherà Lazio-Juventus.

Chiusure stradali e bus deviati al Circo Massimo

Per la manifestazione dei ‘no green pass' al Circo Massimo sono previsti divieti su via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole, lato Circo Massimo; via dei Cerchi; piazzale Ugo La Malfa. Possibili chiusure al traffico e deviazioni. In particolare, in caso di chiusure su via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, via di Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli, saranno deviate le linee bus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781.

Le altre manifestazioni a Roma

Dalle 10,30, come detto, in programma la manifestazione del comitato ‘no discarica di Roncigliano. In caso di chiusure su via dei Cerchi e piazza Bocca della Verità, fa sapere Roma Mobilità, saranno deviate le linee bus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781.

Dalle 17 alle 20 si svolgerà il corteo per "commemorare le vittime della transfobia del mondo". Questo il percorso: la partenza sarà da piazza della Repubblica e il corteo passerà da piazza Vittorio Emanuele II e percorrerà via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, Largo Brancaccio, via dello Statuto. Deviate o limitate le linee 5, 14, 16, 40, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 117, 170, 360, 590, 649, 714, 910, C3, H.

Allo stadio Olimpico in programma Lazio – Juventus

Alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma si giocherà la partita di Serie A tra Lazio e Juventus. Sono previste temporanee chiusure al traffico durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi. L'area del Foro Italico è servita dai bus 2, 23, 31, 32, 69, 70, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911.