Nuove regole, proposta di Zingaretti per positivi vaccinati: nessun tampone per uscire da isolamento Nicola Zingaretti ha chiesto al governo di rivedere le regole Covid su quarantena, isolamento per i positivi e sul green pass.

Tre proposte al governo per avere "regole chiare, efficaci e semplici da rispettare". Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha chiesto al governo, in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, di rivedere le norme sulle quarantene, sugli isolamenti per i positivi e sul green pass. Per il governatore laziale è arrivato il momento "di lottare contro la burocrazia da Covid, per semplificare la vita alle persone e tornare quanto più possibile a una normalità, compatibilmente con l’esigenza di combattere il virus".

Nuove regole Covid: proposte su quarantena, isolamento e green pass

Secondo Zingaretti occorre semplificare le regole per i cittadini vaccinati operando tre scelte:

Eliminare l'autosorveglianza in caso di contatto stretto con positivo senza effettuare un tampone dopo 5 giorni.

Permettere ai positivi asintomatici di uscire di casa dopo cinque giorni di isolamento, anche senza tampone.

Evitare che il green pass venga sospeso e poi riattivato (operazione che, secondo Zingaretti, avviene spesso con difficoltà) ai positivi asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale.

Per il presidente della Regione Lazio si tratta "di tre azioni prive di rischio per segnare un ritorno a una vita normale, su cui ripeto è indispensabile un parere del Comitato scientifico e un intervento del governo".

Secondo Zingaretti servono regole semplici, facilmente comprensibili e applicabili per la stragrande maggioranza di cittadini che hanno risposto alla campagna vaccinale. Nel Lazio, ha ricordato il presidente, il 97 per cento della popolazione adulta e il 91 per cento, se vengono considerati gli over 12, ha ricevuto la doppia dose di vaccino. Inoltre dopo l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50, ha ricordato Zingaretti, stanno crescendo anche le somministrazioni delle prime dosi e negli ultimi due giorni nella regione è stato toccato il record delle 70mila somministrazioni.

Le regole attuali su isolamento e quarantena

