Nubifragio a Tarquinia lido: stabilimenti, strade e abitazioni completamente allagate Allagamenti diffusi a Tarquinia Lido, dove nella tarda mattinata di oggi si è abbattuto un violento nubifragio che ha provocato notevoli danni.

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook Pietro Brigliozzi

Un violento nubifragio si è abbattuto nella tarda mattinata di oggi a Tarquinia lido, la zona costiera del comune di Tarquinia. Diverse abitazioni risultano allagate, così come strade e alcuni stabilimenti balneari.

Stando a quanto riporta il Corriere di Viterbo, alcune strade risultano tuttora impraticabili e i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della cittadina a causa di alberi caduti e viabilità interrotta a causa degli allagamenti.

Secondo il quotidiano locale Lextranews si registrano "difficoltà notevoli soprattutto nella zona delle case bianche e nel tratto che riguarda via delle Carene e via delle Vele, con conseguenze anche sul lungomare. Strade del tutto impraticabili per lungo tempo, così come nel momento di maggiore pioggia è rimasta chiusa un tratto della SP Lupo Cerrino".

Più a Sud, a Focene, frazione di Fiumicino, sono state avvistate due trombe marine intorno alle 19 di oggi. Per fortuna sono rimaste lontane dalle coste e non hanno causato danni. Diverse le foto pubblicate sui social network dai residenti, comprensibilmente preoccupati.