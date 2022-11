Novantatreenne con demenza senile si perde a Villa Pamphilj: trovato dalla Polizia Locale I vigili urbani hanno trovato l’anziano in circa mezzora, vicino viale Vittoria Nenni. La moglie era disperata, temeva che gli potesse succedere qualcosa.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di novantatré anni, affetto da demenza senile, si era perso nel parco di Villa Pamphilj e non riusciva più a tornare a casa. A trovarlo è stata la Polizia locale di Roma Capitale del Gruppo Monteverde, dopo che la moglie ha chiesto loro aiuto disperata perché non riusciva a trovate il marito. Il 93enne è stato ritrovato in buone condizioni di salute, anche se molto confuso.

A denunciare la scomparsa dell'uomo e chiedere l'aiuto dei vigili urbani è stata la moglie. Sembra che i due stessero facendo una passeggiata nel parco, quando il 93enne si è allontanato, perdendosi. La moglie ha provato a cercarlo da sola, senza successo. È quindi andata dalla Polizia locale, descrivendo l'uomo e i suoi tratti distintivi. La centrale operativa ha diramato una nota di ricerca, con i vigili sono andati in perlustrazione e hanno esaminato tutto il parco. Hanno trovato l'uomo vicino la Fontana della Lumaca, in viale Vittoria Nenni: era confuso, spaesato, ma in buone condizioni di salute. Dopo averlo rassicurato, hanno avvertito la moglie del suo ritrovamento.

Dopo aver accompagnato il signore dalla moglie, sollevata per il lieto fine della vicenda, i vigili hanno accompagnato a casa marito e moglie, dove hanno potuto riposarsi e tirare un sospiro di sollievo. Date le condizioni del marito, la donna temeva che potesse sentirsi male e che nessuno lo avrebbe trovato poi col buio, data anche la vastità del parco di Villa Pamphilj. A preoccupare, era anche la bufera prevista per la notte: nel caso l'anziano non fosse stato trovato in tempo, rischiava di passare una notte all'addiaccio in balia del vento e del temporale, con possibili gravi conseguenze per la sua salute.