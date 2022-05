Notte dei Musei 2022 a Roma: il programma degli eventi e le mostre aperte a 1 euro Ritorna anche a Roma la Notte dei Musei: sabato 14 maggio dalle 20 all’1 di notte, è prevista l’apertura straordinaria al costo simbolico di 1 euro.

A cura di Beatrice Tominic

Torna sabato 14 maggio 2022 la Notte Europea dei Musei, l'occasione che cittadini e cittadina, ma anche turisti e turiste, hanno per visitare in orario notturno, dal crepuscolo, verso le ore 20, fino all'1 di notte, i siti archeologici e i musei di diverse città europee. Fra queste anche la città di Roma dove, per i musei civici, il costo del biglietto è venduto ad un prezzo simbolico di appena un euro, salvo diverse indicazioni come, ad esempio, nel caso del Planetario dove, come specificato, è prevista la bigliettazione ordinaria. Negli altri spazi, invece, i prezzi variano e, per alcuni, è previsto l'ingresso libero.

Come comunica la Soprintendenza Speciale di Roma, che si occupa dell'evento, sono state organizzate anche aperture straordinarie e, in alcuni casi, serve prenotarsi per poter accedere, come per la visita guidata al Mercato Testaccio e quelle al Mitreo Barberini e alla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme che hanno registrato già il tutto esaurito. Scopriamo adesso il calendario degli eventi e quali musei partecipano alla Notte dei Musei di sabato 14 maggio.

Il programma della Notte dei Musei 2022 a Roma

Sono molti gli eventi organizzati per l'occasione all'interno dei siti e dei musei della capitale. I luoghi della cultura a Roma, musei e non solo, nella serata del 14 maggio, diventano veri e propri palcoscenici su cui l'arte, la musica e la cultura, in senso più ampio, vanno in scena. Ad esibirsi davanti ai visitatori e le visitatrici, sono cantanti, musicisti, attori e performer. Non solo: per l'occasione sono organizzate anche mostre e letture. Vediamo insieme qualche consiglio: chi vuole consultare il programma completo, però, può trovarlo qui.

Nei Musei Capitolini (nella foto in alto) sono previste, ad esempio, tre esibizioni diverse, ospitate nelle diverse sale: nell'esedra del Marco Aurelio alle ore 21, alle 22 e alle 23 viene proposta la Ballata del nostro Vento con racconti in musica in un esempio di "teatro canzone"; nella Sala Pietro da Cortona alle 21.15, 22.00, 22.45, 23.30, 00.15, 01.00, lo spettacolo Sempre fiori mai un fioraio! dedicato a Paolo Poli e, per concludere, a Palazzo Nuovo – Salone alle ore 21.30, 22.30, 23.30 In Symphony in cui si esibisce il quintetto di fiati.

All'Ara Pacis, invece, alle ore 21.00, 22.00, 23.00 si tiene Angelus Novus: tre donne ucraine fuggite dalla guerra visitano l'Ara Pacis e, nel frattempo, una compagnia teatrale al femminile prova uno spettacolo di teatro danza, un operaio commenta l’ABC della guerra di Brecht e la poetessa Greta Bellamacina recita poesie scritte per la pace.

La Casina delle Civette

Molte le iniziative anche nei Musei di Villa Torlonia: alle ore 20.15, 21.00, 21.45, 22.30, 23.15 e 00.00, ad esempio, la Casina delle Civette ospita lo spettacolo itinerante con musica dal vivo Il mistero delle Civette, sulla vita segreta di Giovanni Torlonia.

Numerosi gli spazi aperti nelle università, in particolare quelli di Sapienza, Link Campus, Lumsa e ECampus. Nell'edificio di Lettere CU003 di Sapienza, ad esempio, dalle ore 20 a mezzanotte, con ultimo ingresso alle 23.30 con Reimagined Cinema Ben Rivers – Mathew Emmett, vengono presentate una serie di proiezioni sulla facciata del Museo e, nello stesso luogo, viene ospitata anche una mostra su Pier Paolo Pasolini (di cui nel quest'anno si celebra il centenario dalla nascita) sul set di Medea.

Pur non facendo parte del sistema museale dei musei civici di Roma, ingresso ad un euro anche per il MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo in Via Guido Reni: qui, dalle 20 alle 2, con ultimo ingresso all'1, ogni visitatore o visitatrice può prendere visione di quasi una decina di mostre differenti. Oltre alla collezione Maxxi Lo Spazio dell’Immagine (Galleria 1), è ospitata Senzamargine – Passaggi nell’arte italiana a cavallo del millennio, Buone Nuove – Donne in architettura, Tokio Revisited – Daido Moriyama con Shomei Tomatsu, Cao Fei – Supernova Nature, Mario Botta – Sacro e profano, Scarpa/Olivetti – Brani di una storia condivisa e, infine, Archivio Ugo Ferranti Roma 1974 – 1985.

Un euro anche per visitare il Palazzo delle Esposizioni, in via Nazionale, aperto dalle 20 alle 2 con ultimo ingresso all'1. Qui, oltre alla mostra Il video rende felici, videoarte in Italia, è ospitato, come ogni anno, il WPP World Press Photo Exhibition 2022 e alle ore 20.30 e 22.30 si esibiscono in concerto i Têtes de Bois con Abbiamo fatto 30. Trentesimo compleanno dei Têtes de Bois tra rock, folk e poesia.

L'elenco dei musei aperti dalle 20:00 all'1: il costo del biglietto è di 1 euro

Ad aderire alla Notte dei Musei, però, non sono solo i musei del Comune di Roma, ma anche altri spazi dedicati alla cultura, come gli spazi appartenenti alle università; le accademie, le ambasciate e i luoghi di cultura e, per concludere, altri spazi espositivi e non. Partecipano all'iniziativa anche biblioteche, caserme e persino Palazzo Madama, per un tour all'interno delle sale del Senato della Repubblica.

Centrale Montemartini

Tutti gli aggiornamenti sui luoghi che aprono le loro porte e partecipano alla Notte dei Musei sono segnalati nel sito dei Musei in Comune mentre quelli statali possono essere visionati nella pagina dedicata del Ministero della Cultura: scorrendo vicino all'icona con il calendario, ad esempio, ogni utente interessato può scegliere l'opzione della regione Lazio (o di quella in cui ha intenzione di trascorrere il sabato sera indossando i panni del turista) e verificare quali luoghi aderiscono all'iniziativa.

I musei civici di Roma che partecipano all'iniziativa, che prevedono il costo d'ingresso ad 1 euro o gratuito con la tessera Mic (fatta eccezione per il Planetario), sono: