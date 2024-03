Non risponde al telefono, i familiari fanno scattare l’allarme: trovato morto in casa Lo hanno trovato sdraiato in terra nell’appartamento in cui abitava, privo di vita. A far scattare l’allarme i familiari che più volte hanno provato a chiamarlo, senza ricevere risposte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hanno provato a chiamarlo più e più volte. Ma dall'altra parte del telefono non ha mai risposto nessuno. È così che, preoccupati, i familiari di un uomo di Civitavecchia hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno rivenuto nell'abitazione, in corso Guglielmo Marconi all'altezza del civico 13, a pochi passi dalla darsena del porto di Civitavecchia, il corpo privo di vita dell'anziano.

Il ritrovamento del corpo senza vita dell'anziano

Dopo le numerose chiamate e le mancate risposte i familiari dell'uomo, un ottantenne, hanno allertato le forze dell'ordine preoccupati. Sul posto, dopo la segnalazione, sono arrivati i vigili del fuoco della squadra 17A che hanno forzato la porta dell'appartamento. Con loro, pronti ad darsi da fare, gli operatori del personale sanitario del 118. I soccorsi hanno raggiunto l'appartamento dell'uomo poco dopo l'ora di pranzo, verso le 13.40.

Non appena forzata la porta, medici e infermieri chiamati ad intervenire si sono fatti largo e sono entrati in casa. Hanno raggiunto il corpo dell'uomo, che si trovava a terra e hanno cercato di rianimarlo. Per lui, però, non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano.

Gli altri interventi dei vigili del fuoco

Quello che ha permesso di ritrovare il corpo dell'anziano a Civitavecchia è soltanto uno dei tanti interventi di oggi, lunedì 11 marzo 2024, eseguiti dai vigili del fuoco di Civitavecchia. Le cattive condizioni meteorologiche, infatti, hanno provocato numerosi danni per infiltrazioni d'acqua a seguito delle quali sono arrivate molte richieste di soccorso fra Civitavecchia e Santa Marinella.