Non consegna i soldi a un ladro e viene colpito con una testata: caccia all’aggressore Uno studente di Bergamo in gita con la classe a Roma è stato aggredito con una testata dopo essersi rifiutato di consegnare dei soldi ad un rapinatore.

È stato avvicinato da un uomo per strada, che, minacciandolo, gli ha chiesto dei soldi ma lui, un ragazzo di 19 anni di Bergamo in gita con la classe a Roma, si è rifiutato di darglieli, scatenando la rabbia del rapinatore. L'uomo, infatti, ha reagito al rifiuto avvicinandosi al giovane e colpendolo al volto con una testata così violenta da rompergli il naso.

È successo nella serata di ieri, mercoledì 4 maggio, verso le ore 22.30. Il ragazzo aggredito stava attraversando con i suoi compagni di classe Ponte Sisto, di fronte a piazza Trilussa, che collega i quartieri di Trastevere e Campo de' Fiori, fra i più famosi della movida notturna romana.

La visita al naso rotto

Il giovane bergamasco, che si trovava con la sua classe in una delle zone più turistiche e famose della capitale per trascorrere una delle serate della gita, ha dovuto lasciare i suoi compagni e recarsi in ospedale accompagnato da una delle insegnanti responsabili del gruppo, partite per Roma insieme alla sua classe. Una volta arrivato all'Umberto I, che dista circa una trentina di minuti dal luogo in cui è avvenuta l'aggressione nei confronti del giovane, è stato visitato dal personale medico dell'ospedale. Curato dai dottori, è poi stato refertato con 30 giorni di prognosi per frattura scomposta al setto nasale.

L'intervento della Polizia

Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Roma Trastevere che si sono immediatamente messi alla ricerca del rapinatore: secondo le prime testimonianze raccolte, fra cui quella del giovane aggredito, potrebbe trattarsi di una persona non italiana, forse un cittadino nordafricano.