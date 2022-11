Neve al Terminillo: cadono i primi fiocchi e il paesaggio si tinge di bianco I primi candidi fiocchi sono caduti sul Terminillo, dove stanotte è arrivata la neve. Il paesaggio si è tinto di bianco, uno spettacolo incantevole.

A cura di Alessia Rabbai

La prima neve al Terminillo (Foto Facebook Meteo Neve Roma e Castelli)

Al Terminillo è caduta la prima neve dell'anno. Nella notte di lunedì 14 novembre candidi fiocchi sono scesi dal cielo e si sono adagiati sui Monti Reatini, una leggera ‘spruzzata' che inaugura la stagione. L'immagine pubblicata da un utente è comparsa sulla pagina Facebook Meteo Roma e Castelli. Uno spettacolo incantevole, la natura che timidamente inizia a manifestarsi con i primi segnali dell'inverno, iniziando a costruire quello che presto sarà un paesaggio da fiaba.

La prima neve al Terminillo (Foto di Lucio Parlavecchio)

In questo seconda immagine siamo in località Campoforogna a 1690 metri sul livello del mare, ad una temperatura di zero gradi. Una sfioccata che, seppur leggera, arriva dopo settimane di temperature al sopra della media stagionale, con valori che sono scesi da poco sotto i 20 gradi. Gli amanti della stagione invernale e dello sci sono in trepida attesa per trascorrere giornate sulle montagne innevate.

Neve sul Lazio: cosa dicono le previsioni

Il freddo è arrivato così come la prima neve sul Lazio. Gli esperti lo avevano annunciato, è attesa per i prossimi giorni una forte ondata di maltempo, che insieme a pioggia e temporali porterà anche precipitazioni a carattere nevoso sparse sul territorio. La ‘Dama Bianca' infatti tornerà sulle montagne intorno a Roma e della regione anche a quote piuttosto basse per il periodo. Ciò sarà possibile grazie ad una vasta area di bassa pressione concentrata sull'Europa centro-settentrionale, con correnti d'aria fredda e fiocchi sull'Appennino centrale.