Poliziotto si incontra con il “rivale” in autogrill e gli spara alle gomme dell’auto Doveva essere un chiarimento invece un litigio per questioni sentimentali si è trasformato in un far west. È successo ieri a Nettuno, quando un poliziotto ha sparato alle gomme dell’auto di un uomo, un residente del posto, dopo essere stato colpito con un pugno. Sul posto sono state raccolte diverse testimonianze e verranno visionate le immagini delle videocamere di sorveglianza dell’area di servizio.

Un litigio per questioni sentimentali si è trasformato in un far west. È successo ieri a Nettuno, nel piazzale dell’area di servizio Agip di via Santa Barbara. I due protagonisti del diverbio sarebbero un agente della squadra Mobile di Roma e un uomo del posto. La lite sarebbe degenerata al punto che il poliziotto avrebbe sparato alle gomme dell’auto del nettunese. Sulla vicenda stanno indagando gli investigatori del commissariato di Anzio.

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica i due uomini avrebbero avuto un diverbio per questioni sentimentali e si sarebbero incontrati per chiarire dei precedenti dissidi. Una volta arrivato sul posto, l’agente della Mobile, a bordo di una Mini, sarebbe sceso all’area di servizio, raggiungendo il residente di Nettuno, alla guida di una smart. Il litigio sarebbe poi scoppiato di lì a poco, e dopo poche parole i due sarebbero venuti alle mani. L'uomo di Nettuno avrebbe sferrato un pugno violento al poliziotto, tentando poi la fuga a bordo della sua auto. A quel punto, il poliziotto avrebbe sparato alle gomme del mezzo.

Sul posto raccolte le testimonianze di una decina di persone

Sul posto sono arrivate alcune volanti del commissariato e i medici e i paramedici del 118. Gli agenti hanno raccolto diverse testimonianze di chi ha assistito al diverbio. Ora saranno le indagini, anche grazie all’aiuto delle videocamere di sorveglianza, posizionate nel piazzale dell’area di servizio, a stabilire l’esatta dinamica del litigio. Per eventuali provvedimenti nei confronti del poliziotto l’ultima parola spetterà alla Procura. L'uomo di Nettuno è stato invece denunciato per lesioni e oltraggio nei confronti dell'agente della squadra mobile.