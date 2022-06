Nessuna traccia del 17enne scomparso in mare a Nettuno: ricerche senza sosta da quattro giorni Non è stato ancora ritrovato il giovane di 17 anni scomparso in mare a Nettuno mentre faceva il bagno con un amico domenica 29 maggio. Le ricerche proseguono senza sosta.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

"Anche nella giornata odierna sono proseguire le ricerche del bagnante di cui si sono perse le tracce da domenica pomeriggio lungo il tratto di mare antistante il litorale di Nettuno. Con il coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia, le ricerche in mare sono state condotte utilizzando unità navali della Guardia Costiera, sommozzatori dei Vigili del fuoco nonché pattuglie terrestri degli organismi di Protezione civile e della Guardia Costiera. Nella mattinata odierna allo sforzo di ricerca ha contribuito altresì un elicottero dei Vigili del fuoco, il quale ha effettuato un nuovo sorvolo nell’area di interesse. Le ricerche proseguiranno sia via mare, sia via terra". Così la Direzione marittima di Civitavecchia in una nota, riguardo il caso del 17enne disperso in mare da domenica 29 maggio.Del ragazzo, ancora nessuna traccia. Le ricerche proseguono giorno e notte, ma finora non hanno dato esito.

Il ragazzo disperso in mare da domenica

A cercare il 17enne disperso da domenica a Nettuno sono la guardia costiera e i vigili del fuoco via mare, e i carabinieri e la polizia di stato via terra. Il ragazzo era andato al mare con un amico per quello che doveva essere un pomeriggio passato in spensieratezza. Quando sono andati a fare il bagno però, si sono trovati subito in difficoltà. A causa del mare mosso non riuscivano più a tornare a riva: i bagnanti presenti in quel momento sulla spiaggia si sono immediatamente attivati per aiutarli. Purtroppo sono riusciti a mettere il salvo solo l'amico, mentre il 17enne è stato spinto ancora più al largo dalla forte corrente. Subito sono scattate le ricerche, purtroppo ancora senza esito. Dalle prime informazioni, il giovane sarebbe un minore di origine egiziana venuto a trovare gli amici per qualche giorno.