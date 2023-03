Neonato morto dopo circoncisione casalinga, rintracciate e arrestate due donne Due donne sono state arrestate per aver causato la morte di un neonato dopo aver praticato una circoncisione illegale: arrestate per omicidio preterintenzionale. SI ipotizza anche il reato di esercizio abusivo della professione medica.

A cura di Beatrice Tominic

Un neonato è morto dopo essere stato circonciso giovedì sera a Monte Compatri, vicino Colonna, sui Castelli Romani a poca distanza da Roma. La circoncisione illegale è avvenuta in casa: insieme alla mamma, una donna di 33 anni di nazionalità nigeriana, c'erano altre due donne. È stata proprio una di loro a praticare l'operazione al neonato che è morto poche ore dopo, durante la notte, a causa di un'emorragia.

La mamma è stata denunciata a piede libero, mentre le altre due, anche loro di nazionalità nigeriana, dopo giorni di ricerche, sono state rintracciate e arrestate. Tutte e tre sono indagate dalla procura di Velletri per omicidio preterintenzionale, mentre per le due arrestate si aggiunge anche l’ipotesi di reato di esercizio abusivo della professione medica, come riporta il Messaggero.

La circoncisione illegale praticata giovedì sera

La circoncisione è stata effettuata nella serata di giovedì scorso: una delle due donne, senza alcuna qualifica, ha praticato l'operazione e qualche medicazione prima di andare via. Ma non è bastato: durante la notte la ferita si è riaperta e ha causato un'emorragia: dopo una vana corsa in ospedale, il piccolo è morto.

Leggi anche Adescano e narcotizzano anziani rubandogli soldi e gioielli: arrestate 2 donne

Le indagini e gli arresti

Soltanto nella mattinata di ieri, la mamma del bimbo ha raccontato agli investigatori come si sono svolti i fatti. Per prima cosa ha cercato qualcuno che fosse disponibile a praticare il rituale e poi ha dato alle due donne appuntamento a casa sua.

I carabinieri della compagnia di Frascati sono riusciti a rintracciare la prima donna nella zona di Tor Vergata e ad arrestarla. Dopo aver ammesso quanto fatto, è stata proprio quest'ultima a rivelare agli inquirenti la presenza di una complice che ha praticato materialmente la circoncisione. I militari l'hanno arrestata a Mentana, dopo che la mamma del piccolo l'ha riconosciuta.