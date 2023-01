Nel Lazio il rischio torna ‘Alto’ secondo il ministero della Salute: nuova allerta Covid Lazio classificata a rischio alto nel monitoraggio settimanale del ministero della Salute. Registrato un aumento dei contagi su base settimanale, ma i ricoveri restano stabili.

A cura di Enrico Tata

(La Presse)

Lazio, Puglia e Umbria sono le uniche tre Regioni italiane classificate a rischio alto Covid per molteplici allerte di resilienza, secondo i dati settimanali del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e ministero della Salute sull'andamento della pandemia. Nel monitoraggio dello scorso 30 dicembre, nessuna regione risultava a rischio alto.

I dati in Italia: sale l'incidenza Covid

L'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti in sette giorni sale in Italia a 231 contro i 207 della scorsa rilevazione. Stabili invece i ricoveri in terapia intensiva e l'indice Rt, mentre prosegue il calo dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari. L'indice Rt si attesta a 0.83 rispetto alle 0,84 della precedente rilevazione. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è stabile al 3,2 per cento a livello nazionale (era il 3,2 anche una settimana fa). Il tasso di occupazione delle aree mediche scende in una settimana dal 13 per cento al 12,1 per cento.

I dati del Lazio: contagi covid in crescita, ma ricoveri stabili

Per quanto riguarda il Lazio nello specifico, la Regione riferisce che è in aumento del 19 per cento il numero dei casi registrati su base settimanale e l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti in sette giorni è salita a 269, ben oltre la media nazionale. Il valore di Rt è in leggera diminuzione a 0.81. Per ora questo aumento dei casi Covid non sta provocando un aumento sensibile dei ricoveri ospedalieri. Per fare un confronto, il 5 gennaio i pazienti ricoverati nei reparti ordinari del Lazio erano 700, il 28 dicembre erano 665 e lo scorso 20 dicembre erano 717. Insomma, si può parlare di un lieve aumento dei ricoveri ordinari nei giorni che seguono le feste di Natale. Per quanto riguarda le terapie intensive, il 5 gennaio 2023 i pazienti gravi ricoverati per Covid erano 27 e lo scorso 20 dicembre erano 31. In questo caso, si è registrato un lieve calo dei ricoveri. Per quanto riguarda il numero dei pazienti attualmente positivi a Covid, il 5 gennaio erano 46.863 e lo scorso 20 dicembre erano 49.167.